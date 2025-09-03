La formación de Paraguay para lograr el boleto al Mundial 2026

La selección de Paraguay afronta el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas con la alta probabilidad de clasificar a la Copa del Mundo en el primer partido. Es decir, contra Ecuador el jueves 4 de setiembre, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, la Albirroja puede certificar el boleto al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Gustavo Alfaro, quien habla en conferencia a las 12:30, tiene definido el equipo en un porcentaje muy elevado. El martes, en la penúltima sesión en el Centro de Alto Rendimiento, el técnico argentino perfiló la alienación en una práctica de fútbol: el DT parece tener resuelto al reemplazante de Julio Enciso, quien no fue convocado por la extensa inactividad y el traspaso al Estrasburgo.

Ángel Romero, el elegido por Gustavo Alfaro

Alfaro eligió a Ángel Romero para sustituir a Enciso: el entrenador apuesta por el ex Cerro Porteño para iniciar de titular. Con esta decisión, el sistema cambiaría del 4-3-2-1 al 4-4-2. Así, el resto sería con Roberto Jr. Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón y Antonio Sanabria.

La formación de Paraguay vs. Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Roberto Jr. Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Ángel Romero y Antonio Sanabria