Andrés Cubas sobre Paraguay: “es un lugar que me pone muy feliz”

Al ser consultado sobre el rendimiento del equipo en las eliminatorias, comentó: “Uno siempre quiere estar en todos los partidos, pero bueno, lastimosamente por la acumulación de amarillas ya no puedo estar, así que estaré acompañando al equipo desde donde me toque. Y después sí, hicimos una gran Eliminatorias, lo demostramos en la cancha, en cada partido, en cada batalla que fuimos a pelear y bueno, conseguimos grandes resultados que nos pusieron hoy en la situación en donde estamos, así que muy orgullosos de todo lo que logramos”.

Sobre su buen momento personal y en la selección, el mediocampista afirmó: “Me siento bien, me siento bien, la verdad que creo que estoy pasando por un nuevo momento personal. Siempre que vengo acá a la selección también trato de dar lo máximo, es un lugar donde me siento muy cómodo, con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con la gente. Es un lugar que me pone muy feliz y eso también hace sacar lo máximo de cada uno cuando uno está en un lugar que la pasa bien”.

Respecto al remate que casi termina en gol ante Ecuador, detalló: “Sí, fue una gran jugada y bueno, una vez que pateé al arco, pasó tan cerquita, así que nada, una lástima que no pudo entrar, pero bueno, a seguir intentando. Y después sí, creo que bueno, estamos por un buen camino, hicimos un buen partido, sacamos el punto que necesitábamos, así que conforme”.

En relación a la influencia del entrenador, Alfaro, Cubas destacó: “Todos saben la capacidad que tiene el profe, la experiencia, desde que llegó nos brindó mucho, nos dio mucha confianza a todos. Desde el primer día, con su motivación, con sus ideas, con todo lo que él transmite, la verdad que nos potenció mucho, eso se vio reflejado en todos los partidos que jugamos, en todos los puntos que sacamos. Así que disfrutando los momentos porque son momentos que hay que disfrutarlos”.

Finalmente, sobre el partido ante Perú en Lima, aseguró: “Obviamente que vamos a ir a buscar los tres puntos, trataremos de cerrar el último partido con una victoria. Tratamos siempre de dejar lo máximo y obviamente terminar con los máximos puntos posibles. Así que vamos a tomar el partido con la seriedad que merece”.

Sobre la mención de Thomas Müller en su cinco ideal, su comáñero en el Vancouver Whitecaps de la MLS, Cubas respondió: “Bien, bien, la verdad que contentísimo. Después lo hablamos, se mataba de risa. La verdad que por suerte me toca compartir el equipo con él. Un fenómeno, la verdad que es un jugador con muchísimas experiencias. Así que en el club lo estamos disfrutando mucho”.