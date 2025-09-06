Albirroja: Preparados para la última función

El último combo de las Eliminatorias Sudamericanas se presenta como el de la clasificación y también el de las oportunidades, porque algunas figuras visten por primera vez la Albirroja.

En el empate del jueves contra Ecuador, en Sajonia (0-0), debutó Ronaldo Martínez (29 años) y es altamente probable que el martes, contra Perú, tenga sus primeros minutos Lucas Romero (23), de Recoleta FC, uno de los citados del viernes, junto con Blas Riveros (27) y Rodney Redes (25). El cerrista cuenta con 14 presencias con la selección absoluta, mientras que el olimpista aguarda igualmente el momento del debut.

Paraguay tiene como asignatura pendiente derrotar a Perú, en Lima. El choque del martes, en el estadio Nacional (20:30 de nuestro país) puede ser importante para romper esa estadística negativa.

Los de la banda roja marchan en el penúltimo puesto del selectivo, sin chances clasificatorias y obviamente anímicamente golpeados por la mala campaña.

La plantilla entrenó en la tarde de este sábado en el Defensores del Chaco, en medio del ambiente distendido y festivo.

Los futbolistas atendieron a la prensa en zona mixta. Por acumulación de tarjetas no podrán actuar Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón.

Para este domingo estaba marcada la conferencia de Gustavo Alfaro, a las 12:30, en Ypané, pero la misma quedó cancelada para un pequeño descanso mediático del “profe”, que comandará la práctica fijada para las 17:00. El seleccionador tendrá contacto con la prensa luego del duelo contra los incaicos.

La movilización del lunes será a las 09:00 y el viaje, en vuelo privado, está marcado para las 15:00. La comitiva estará alojada en el Hyatt Centric San Isidro.

* Amistosos. El sábado 15 de noviembre, Paraguay jugará un partido de fogueo contra Estados Unidos, en el Subaru Park de Chester (Pensilvania), a las 18:00. Queda con confirmarse el choque frente a Canadá, en la misma ventana de FIFA.

Antes, en octubre, la Albirroja jugará con Japón (viernes 10, en Suita, 07:30 de nuestro país) y Corea del Sur (martes 14 en Seúl, 08:00).