Paraguay, clasificado al Mundial 2026, cierra las Eliminatorias Sudamericanas en Lima

La selección de Paraguay disputa hoy el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas. Cinco días después de clasificar al Mundial 2026, cortando la racha de tres ausencias al hilo, la Albirroja despide el certamen en el Nacional de Lima: a las 20:30, hora de nuestro país, enfrenta a Perú por la fecha 18. Arbitra Maximiliano Ramírez con VAR de Hernán Mastrángelo (argentinos).

Luego de empatar sin goles con Ecuador el jueves, el combinado nacional quiere finalizar el clasificatorio mundialista con un triunfo. Y más, en tierras incaicas, donde nunca triunfó en el historial de la competencia FIFA. Por su lado, la Bicolor afrontar el encuentro sin nada en juego: la derrota 3-0 frente a Uruguay en la ronda anterior sentenció la eliminación de la Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro y los cambios en Paraguay

Gustavo Alfaro está obligado a modificar la formación del seleccionado guaraní por las suspensiones de tres titulares y la lesión de un cuarto. Pero también, el entrenador de 63 años realiza una movida por decisión técnica: cambia la portería con el ingreso de Orlando Gill en reemplazo de Roberto Jr. Fernández. El portero de San Lorenzo de Almagro debuta oficialmente en la selección.

Las selecciones clasificadas y la repesca

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay conquistaron los seis boletos directos al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Por lo tanto, en la última ronda del torneo queda definir la repesca: Venezuela con 18 y Bolivia con 17 puntos pelean por el repechaje. La Vinotinto recibe a los cafeteros y la Verde, a la Canarinha. Ambos cotejos, a las 20:30.

La formación de Perú vs. Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marco López; Joao Grimaldo, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Erick Noriega; Luis Ramóns y Kevin Quevedo.

La formación de Paraguay vs. Perú en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Ángel Romero, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Ramón Sosa; Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.