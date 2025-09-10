Julio Enciso: “ya no quiero cometer el mismo error con la recuperación”

Al ser consultado sobre una posible fecha de debut, el atacante surgido en la cantera de Libertad, afirmó que prefiere tomarse las cosas con calma y no repetir el mismo error que cometió anteriormente. “No, creo que estoy yendo paso a paso. Obviamente sé que ya no quiero cometer el mismo error con la recuperación, de apurarme. Gracias a Dios voy muy bien, sigo todas las indicaciones médicas que me dan en el Racing de Estrasburgo, cuidándome al máximo. No me gusta poner una fecha, porque lo importante es volver al 100%, siempre digo eso. Pero si todo sigue así, pronto estaré en condiciones, porque mi deseo siempre es poder estar en la cancha, en el lugar donde cada jugador se siente bien y puedo mostrar lo mío”, declaró.

La ‘joya’ también explicó a qué se refería con el “error” que no quiere repetir. “Por querer jugar uno siempre quiere apurarse y capaz no dan el tiempo, la ansiedad, las ganas de estar con el equipo. También en algunos momentos me jugaron en contra y uno siempre quiere ayudar, pero aprendí que en el fútbol también hay que saber esperar los tiempos y hoy lo tomo como una lección que le da a cada futbolista a ser más fuerte y que me ha enseñado a cuidar más de mi carrera, porque lo importante es mi rodilla y que cada vez que entro en la cancha pueda dar mi 100%”, señaló.

Por último, el futbolista expresó su satisfacción por seguir su carrera en Europa. “Era un sueño para mí desde niño. Y también un objetivo para mi carrera, porque aquí (Europa) el fútbol te exige al máximo y eso te hace crecer. Estoy agradecido también con el Brighton por la oportunidad y ahora con este nuevo club, en este paso sigo enfocándome en dar lo mejor, queriendo aprender cada día y representar a Paraguay de la mejor manera, que es el mayor objetivo de cada jugador, más todavía de Paraguay, que uno abre puertas y tiene que ser ejemplo para todos”, concluyó.