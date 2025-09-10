Selección Paraguaya

“Mi gran sueño en el Mundial es dejar bien en alto el nombre de Paraguay”

Julio Enciso charló en exclusiva con el Cardinal Deportivo en el día después de la histórica victoria de Paraguay sobre Perú por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Por ABC Color
10 de septiembre de 2025 - 12:27
Julio Enciso, jugador de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Bolivia por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Municipal, en El Alto, Bolivia.
Julio Enciso rompió el silencio en el Cardinal Deportivo y habló por primera vez después del fichaje en Racing de Estrasburgo y la clasificación de Paraguay al Mundial. El delantero de 21 años vivió el regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo desde Europa. Quedó fuera de la convocatoria de Gustavo Alfaro por la inactividad y el traspaso al club de la Ligue 1 de Francia.

Enciso empezó a palpitar EstadosUnidos/México/Canadá 2026 y reveló que el sueño personal que tiene es “dejar bien en alto a Paraguay”. “Mi gran sueño en el mundial es dejar bien en alto el nombre de Paraguay”, expresó a la 730 AM. “Quiero aportar lo mejor de mí para que el equipo haga historia. Tengo mucha fe en el grupo”, añadió el canterano de Libertad.

Julio Enciso y el Mundial: “Vivo con mucha ilusión”

‘’Desde niño soñaba con llegar allí, mi abuelo que está en el cielo significa mucho para mí y lo vivo con mucha ilusión y responsabilidad”, cerró Enciso, quien empezó a entrenar con normalidad en el Estrasburgo aguardando la vuelta a las canchas luego de la operación de menisco de rodilla a la que fue sometido tras el combo mundialista de junio.

