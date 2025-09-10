Julio Enciso rompió el silencio en el Cardinal Deportivo y habló por primera vez después del fichaje en Racing de Estrasburgo y la clasificación de Paraguay al Mundial. El delantero de 21 años vivió el regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo desde Europa. Quedó fuera de la convocatoria de Gustavo Alfaro por la inactividad y el traspaso al club de la Ligue 1 de Francia.

Enciso empezó a palpitar EstadosUnidos/México/Canadá 2026 y reveló que el sueño personal que tiene es “dejar bien en alto a Paraguay”. “Mi gran sueño en el mundial es dejar bien en alto el nombre de Paraguay”, expresó a la 730 AM. “Quiero aportar lo mejor de mí para que el equipo haga historia. Tengo mucha fe en el grupo”, añadió el canterano de Libertad.

Julio Enciso y el Mundial: “Vivo con mucha ilusión”

‘’Desde niño soñaba con llegar allí, mi abuelo que está en el cielo significa mucho para mí y lo vivo con mucha ilusión y responsabilidad”, cerró Enciso, quien empezó a entrenar con normalidad en el Estrasburgo aguardando la vuelta a las canchas luego de la operación de menisco de rodilla a la que fue sometido tras el combo mundialista de junio.

