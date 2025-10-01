Mundial Sub 20: Así quedó el Grupo B tras el 0-0 de Paraguay

La selección paraguaya igualó en la segunda presentación en el Grupo B del Mundial Sub 20. La Albirroja de Antolín Alcaraz, que había debutado con remontada y triunfo 3-2 sobre Panamá, empató sin goles con Corea del Sur en el Elías Figueroa de Valparaíso. El combinado nacional perdió el primer lugar de la llave, pero continúa dependiendo de sí para clasificar.

Paraguay llegó a los 4 puntos y comparte puntaje con Ucrania, que luego de superar 2-1 a los asiáticos en el debut, no pasó del 1-1 ante los panameños. Los europeos ocupan el primer lugar por el criterio de desempate de “mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico) según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas”.

Ucrania y Paraguay, en zona de 8vos

Los ucranianos y los paraguayos, que tienen +1 en el saldo de goles y 3 tantos a favor, están en zona de octavos de final, mientras que los panameños y los surcoreanos quedaron en el tercero y cuarto puestos con 1. La Copa del Mundo, con sede en Chile, clasifica a la próxima ronda a los dos primeros de cada una de las seis llave y a los cuatro mejores terceros.

Mundial Sub 20: La tabla del Grupo B

Ucrania 4 puntos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguay 4

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Panamá 1

Corea del Sur 1