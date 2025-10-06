Enso González: suspendido por tres partidos y fuera de los octavos de final del Mundial Sub 20

Malas noticias para la selección paraguaya: Enso González fue suspendido por tres partidos debido a la expulsión que sufrió ante Corea del Sur (una patada sobre el cierre del primer tiempo) por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025. La sanción impide el regreso del mediapunta del Wolverhampton de la Premier Legaue para disputar los octavos de final.

González cumplió una de las tres fechas en la derrota 2-1 ante Ucrania en el cierre de la fase de grupos y con las dos restantes, estaría habilitado recién en una hipotética semifinal. La Albirroja de Antolín Alcaraz jugará el pase a los cuartos de final el miércoles 8 de octubre, a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Fiscal de la ciudad de Talca.

La expulsión de Enso González ante Corea del Sur