Gustavo Alfaro: “para nosotros fue este un partido mundial”

Alfaro elogió al combinado local y remarcó la importancia del encuentro como prueba de carácter para la Albirroja. “Fue un gran partido, con dos selecciones que tienen sus estilos. Era un desafío muy importante venir a enfrentar a Japón aquí, porque consideramos, tenemos mucho respeto por la selección de Japón, es una muy buena selección. Como dije en la conferencia anterior, la había enfrentado con Ecuador en la previa del Mundial de Qatar y veo una selección mucho más evolucionada que la que tuve que enfrentar en aquel momento”, declaró Alfaro.

El director técnico también se refirió al costo físico y la dificultad del partido: “Partido difícil, complejo, nosotros estuvimos ajustados, nos costó físicamente el partido por el cambio de horario, la distancia, el descanso que a veces uno no tiene para tener la frescura para rematar, para liquidar el partido cuando lo estábamos ganando. Sabíamos que teníamos que estar bien concentrados y bien atentos para cerrarle los caminos a Japón en esas triangulaciones que tienen su gestación de juego en la mitad de la cancha. Lo hicimos muy bien, nos costó un poquito en el primer tiempo, en el segundo tiempo estuvimos más ajustados”.

Pese al empate cedido sobre el final, el conducror albirrojo se mostró complacido con la actitud y el rendimiento general de sus jugadores. “Creo que tuvimos chances, como Japón las tuvo también, íbamos ganando el partido y en una de las últimas pelotas Japón en un rebote de una pelota parada puede llegar al empate, pero nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo, por el rival que enfrentamos”, afirmó.

Destacó además el carácter demostrado: “Más allá de que, como veía en la cara de los jugadores cuando terminó el partido, esos gestos de bronca, de desazón por no haber ganado. Es un poco la personalidad y el carácter y esa mentalidad que uno pretende que tenga esta selección, porque para nosotros fue este un partido mundial”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El cazador de utopías imposibles profundizó en los problemas del primer tiempo y la solución implementada para ganar dominio territorial. “En el primer tiempo nos costaba tomar las marcas en el centro derecho del ataque de Japón, en esa rotación que tenían entre el quinto hombre, el segunda punta y el volante interno en esa triangulación permanente, en muchas oportunidades nos tomaban dos contra uno y terminábamos recuperando la pelota muy cerca del área nuestra. Eso lo corregimos en el entretiempo, dejándolo más a Cuba en una posición más central, no desplazándose hacia adentro, tratando de achicar más rápido, porque yo le decía que si nosotros controlábamos el sector derecho de Japón, íbamos a ganar 10 metros en el campo”, explicó.

El DT detalló el impacto de ese ajuste: “Si nosotros conquistábamos esos 10 metros en el campo, donde pudiéramos salir de la primera presión que ejercía Japón cuando nosotros recuperábamos la pelota, nos encontrábamos con mucho campo y mucho espacio como para poder contragolpear y para poder hacer daño, y creo que esa corrección de la mitad de la cancha nos permitió ganar esos 10 metros y contar con las chances para generar las situaciones de peligro, y sentí que el equipo estuvo más sólido en esa segunda parte”. En la parte final de su análisis, el estratega reveló la estrategia ofensiva: “Para mí esa era la clave del partido, estar cerrado cuando Japón atacaba, estar abierto para iniciar los ataques, pero los ataques tenían que venir por adentro porque era la zona que nosotros sentíamos que era el camino más corto para llegar al gol”.

La conferencia de prensa de Gustavo Alfaro