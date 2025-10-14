Gustavo Alfaro: “El resultado no se discute, Corea fue eficaz”

Paraguay finalizó la Fecha FIFA de octubre con una derrota: 0-2 ante Corea del Sur en el estadio Mundialista de la ciudad de Seúl. El seleccionador Gustavo Alfaro analizó el partido y puntualizó que el local “fue eficaz” y que la Albirroja “mereció al menos haber anotado”. “Fue un partido de alta intensidad física”, empezó el entrenador en la conferencia.

“Hubo dos tiempos marcados. A Paraguay le costó le primer tiempo porque en algún punto sentimos el ritmo físico de Japón y el viaje. Más allá de que hicimos seis cambios, el equipo no estaba fluido, no estaba del todo suelto como tenía que estar y llegábamos a veces una fracción de segundo tarde a la circulación de pelota que intentaba hacer Corea”, analizó Alfaro.

Aunque manejaba el balón, Corea no había generado ninguna situación peligrosa hasta que un error de Junior Alonso acabó en el 1-0. “Corea tenía el dominio de juego en la zona central, pero no terminaba de generar peligro. Y una lástima que un centro, una pelota que nos cae para rechazarla no la podamos sacar bien y le queda el rebote para convertir el primer gol”, lamentó el DT.

Gustavo Alfaro y el gol que erró Ronaldo Martínez

Alfaro también apuntó a la jugada de gol que desaprovechó Ronaldo Martínez en el primer tiempo. “Ahí es donde están las diferencias. Son cosas para nosotros que tenemos que aprender, que los detalles marcan las diferencias en el aprovechamiento de las virtudes, de los errores. Puede llegar a pasar en el partido y ahí está la clave”, sentenció el estratega de 63 años.

Gustavo Alfaro y la mejoría en el segundo tiempo

“En el segundo tiempo teníamos que animaros a presionar más arriba, forzarlos al error y tratar de tener la pelota a espaldas de los volantes. Creo que eso lo hicimos. Se empezó a manejar la pelota, el equipo se instaló en campo de Corea, ya no le dejamos salir tanto y si bien arriesgamos que en una contra se cree un mano mano tuvimos las chances para empatarlo”, comentó.

“Ahí es donde uno tiene que acertar, son jugadas claras que uno tiene que definir. Y después en una pelota que nos cortamos en una presión en la que nos pasamos. Igual el equipo siguió buscando de la misma manera y mereció al menos haber anotado. Creo que en el resultado no se puede discutir que Corea fue eficaz y Paraguay tuvo dos tiempos”, finalizó el argentino.