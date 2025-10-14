Victoria de la Albirroja Sub 16 ante Uruguay en amistoso internacional

Durante el desarrollo del juego, ambos equipos buscaron imponer su ritmo, aunque la oportunidad más clara llegó a pocos minutos del final. Fue a los 85 minutos cuando Axel Gómez marcó el único gol del partido, tras culminar con un potente remate un veloz contragolpe del conjunto paraguayo.

Como parte de su programa de preparación, Paraguay y Uruguay volverán a enfrentarse el jueves a las 17:00 horas, nuevamente en la cancha principal del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARDE), en Ypané. Este segundo encuentro permitirá a los entrenadores seguir evaluando el rendimiento de sus futbolistas y ajustar detalles rumbo a futuros compromisos internacionales.

La categoría Sub 16 integra actualmente la base de la futura Selección Sub 17 paraguaya. Bajo la planificación de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el plantel comandado por Mariano Mariano Uglessich se prepara para afrontar competencias oficiales previstas para el primer semestre de 2026.

Además, se destaca la importancia de estos juegos amistosos como parte de la adaptación de los jóvenes futbolistas, ya que desde 2025 esta categoría disputará mundiales anuales en Catar, conforme a los nuevos calendarios internacionales.

Cancha: CARDE (Ypané). Árbitro: Osmar Peralta. Asistentes: Hugo Espínola y David Orué. Cuarto árbitro: Matías Escobar.

Paraguay (1): Armando González; Mateo Giménez (66′ Lautaro Vera), Elías Díaz, Aldo Arzamendia y Nicolás Britos (57′ Kevin Amarilla); Mathías Cabrera (57′ Axel Gómez), Eduardo Salinas, Manuel Cáceres y Tobías Jara (46′ Braian Leguizamón); Lucas Romañach (66′ Tovia Ortíz) y Éver López (57′ Jonathan Rolón). D.T.: Mariano Uglessich.

Uruguay (0): Augusto Sánchez; Ignacio Sosa, Brahian Santa Cruz, Alfonso Izuibejeres y Pablo Barreiro; Felipe De León, Nicolás Scotti, Ramiro García y Thiago Mora; Thiago Brizuela y Lautaro Blengio. D.T.: Ignacio González.

Gol: 85′ Axel Gómez (PAR). Amonestado: 78′ Eduardo Salinas (PAR)

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol