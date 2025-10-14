La Albirroja Femenina Sub 17 cierra su preparación mundialista

El encuentro de fogueo, que sirvió como prueba final antes del debut mundialista, mostró un alto ritmo. El marcador se movió rápidamente a favor del equipo africano con un “hat-trick” de Mariam Yahaka. Pese a la desventaja, la Albirroja Femenina Sub 17 mostró capacidad de reacción gracias a su principal figura Claudia Martínez, quien se despachó con un doblete, descontando en dos ocasiones, demostrando su olfato goleador a pocos días del inicio del certamen.

Aunque el resultado fue adverso, el cuerpo técnico utilizó este compromiso para realizar las últimas evaluaciones de cara al inicio del Mundial. Este partido formó parte de la fase final de la puesta a punto de la Albirroja Sub 17, que participará en la novena edición del Mundial, el primero con un nuevo formato que contará con 24 selecciones en busca del título. La cita ecuménica se desarrollará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre.

Paraguay integra el Grupo F junto a Zambia, Nueva Zelanda y Japón. El debut en la Copa del Mundo está previsto para este domingo 19 de octubre ante el equipo africano de Zambia, desde las 16:00, hora de nuestro país. A pesar de la derrota, la expectativa es alta para el plantel paraguayo, que buscará trascender en un grupo de alta exigencia y, sobre todo, reeditar la destacada actuación que tuvieron en el Sudamericano de Colombia, donde lograron alzarse con el título y ganarse el boleto a Marruecos.

Alineaciones:

Paraguay (2): Estefani Ruiz (63′ Tamara Amarilla) (88′ Paloma Vergara); Bárbara Olmedo, Luz Benítez (89′ Denisse Leiva), Ximena Moreno y Jazmín Pintos (67′ Fiorella González); Fiorela Aquino (67′ Florencia Cáceres), Maite Mussi (C), Kiara Florentín (57′ Erika Figueredo) y Sofía Cabrera (67′ Cynthia Casco); Claudia Martínez y Alison Bareiro. DT: Luiz Guimarães.

Nigeria (3): Elizabeth Boniface; Jumai Adebayo, Azeezat Oduntan, Ayomide Rotimi y Hannah Ibrahim; Christiana Sunday, Shakirat Moshood, Mariam Yahaya y Kaosarat Olanrewaju; Memunat Abubakar y Chisom Nwachukwu. DT: Bankole Olowookere.

Goles: 15′ y 90′ Claudia Martínez (Paraguay); 9′, 45′+2′ y 45′+3′ Mariam Yahaka (Nigeria).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol