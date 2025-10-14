Vídeo: Las cuatro situaciones de gol que desperdició Paraguay para empatar

La selección de Paraguay perdió 2-0 con Corea del Sur en el último amistoso de la gira asiática por la Fecha FIFA de octubre. La diferencia del resultado es amplia por las situaciones que generó la Albirroja de Gustavo Alfaro entre el cierre del primer tiempo y la complementaria. Es más, cuando ya merecía el 1-1, los surcoreanos sentenciaron el resultado con un contragolpe.

Lea más: Paraguay perdió ante Corea en el cierre de la gira asiática

La primera arrancó clara que desaprovechó el combinado nacional fue el mano a mano de Ronaldo Martínez con el arquero Kim Seung-Gyu a los 42 minutos. La segunda y la tercera fueron en un misma acción a los 69′: Diego González ejecutó un tiro libre contra el palo derecho y del rebote, con el arco en blanco, Antonio Sanabria buscó el rebote, pero cabeceó sobre el travesaño.

La cuarta y última fue inmediatamente: Miguel Almirón trianguló con Sanabria en la cabecera del área, buscó la devolución, ganó por velocidad y cuando estaba a metros del punto penal sacó un zurdazo que terminó sobre la portería. Poco después, a los 75′, Oh Hyeon-gyu gambeteó a Orlando Gill tras romper líneas por detrás de los defensores y anotó el 2-0 definitivo.

Las 4 chances claras que desaprovechó Paraguay