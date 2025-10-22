Mundial Femenino Sub 17: Paraguay enfrenta a Nueva Zelanda

El encuentro se cumplirá en el Mohammed VI Football Academy de Salé y será la primera oportunidad de la Albirroja de asegurar el pase a la siguiente ronda, ante un seleccionado que perdió en su debut ante Japón 0-3.

Paraguay arrancó el domingo la competencia con un triunfo frente a Zambia por 2-1, tras una remontada estupenda en la que se destacó la garra e intensidad de las compatriotas, especialmente ante la adversidad.

En su primer encuentro de la fase de grupos, el entrenador Luiz Guimarães utilizó a las siguientes jugadoras: Tamara Amarilla; Bárbara Olmedo, Ximena Moreno, Luz Benítez y Fiorella González; Erika Figueredo, Maite Mussi, Sofía Cabrera (46’ Kiara Florentín) y Fiorella Aquino (75’ Florencia Cáceres); Claudia Martínez y Alison Bareiro (46’ Cynthia Casco).

El otro compromiso del Grupo F, también hoy, Japón mide a Zambia; La Albirroja cierra la fase de grupos el sábado, a las 16:00, enfrentando a las japonesas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Resultados de ayer

En la jornada de la víspera se disputaron varios encuentros correspondientes a los grupos A, B y C.

La principal novedad fue el empate logrado por Costa Rica ante la poderosa Brasil 1-1, donde se destacó la portera centroamericana Valeria Fernández, al contener un penal en tiempo añadido. En el otro juego del Grupo A, Italia venció 3-1 a Marruecos y lidera con 6 puntos, seguido por Brasil (4).

Más resultados de la ronda 2 del torneo en Marruecos: Estados Unidos 5-China 2, Corea del Norte 2-Camerún 1, Ecuador 2-Noruega 0 y Países Bajos 0-México 1.