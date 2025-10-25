La Albirroja Sub 17 triunfa en su primer amistoso premundialista

Los tantos que aseguraron el triunfo para la Albirroja, comandada por el ex-zaguero argentino argentino, Mariano Uglessich, llegaron en el segundo tiempo: José Buhring abrió el marcador de cabeza a los 70 minutos, y Mauricio de Carvalho selló la victoria en el tiempo de descuento, a los 92′.

Los siguientes amistosos del cuadro guaraní, son contra la africana Uganda, el martes 28 de octubre a las 12:00, y el cierre de la etapa de preparación será ante Costa de Marfil, el jueves 30 de octubre a las 08:00 (todos los horarios son de Paraguay). Estos partidos se llevarán a cabo en el Complejo Cultural y Deportivo Al Hamriyah, ubicado en la ciudad de Sharjah, a unos 30 km de Dubái y 170 km de la capital, Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos.

Tras finalizar su fase de preparación, la Sub 17 paraguaya se concentrará en su debut en la Copa del Mundo en el complejo Aspire Zone de Catar. La Albirroja, encuadrada en el Grupo J, se estrenará el 5 de noviembre contra Uzbekistán, a las 9:00 en la cancha 1 del complejo. Sus siguientes presentaciones en la fase de grupos serán el 8 de noviembre ante Panamá, a las 12:15 en la cancha 4, y cerrará esta etapa frente a Irlanda el 11 de noviembre, a las 9:30 en la cancha 5 (horarios de Paraguay).

El Mundial Sub 17 se disputará íntegramente en el Aspire Zone, un vasto complejo deportivo de 250 hectáreas en Al Rayyan, Catar. Esta edición número 20 será histórica, ya que por primera vez contará con 48 selecciones y, a partir de 2025, el torneo se jugará anualmente. Catar albergará este formato renovado durante los próximos cinco años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ficha técnica del partido

Estadio: Cancha 2 Complejo Al Hamriyah.

Paraguay (2): Matías Fernández; Thiago Aranda, Mauro Coronel, Leo Cristaldo e Ymanol Ruiz (68′ Tobías Acosta); Milan Freyres (46′ Johsias Camps), Aldo Sanabria (57′ José Buhring), Alan Ledesma y Pedro Villalba (46´ Derlis Almada); Carlos Franco (57′ Diego Ruiz), Mauricio de Carvalho (90′+4’ Thiago Vera). D.T.: Mariano Uglessich.

Indonesia (1): Dafa Algazemi, Lucas Lee, Putu Panji, Matthew Balxer, Evandra Florasta; Nazriel Alvaro, Eizar Jacob, Fabio Irawan, Alberto Henga; Gholy Zahaby y Mierza Firjatulloh. D.T.: Arianto Nova.

Goles de Paraguay: 70′ José Buhring y 92′ Mauricio de Carvalho. Amonestados: No hubo.