Gustavo Alfaro: “Estoy trabajando en diagnosticar al fútbol paraguayo”

El técnico del seleccionado paraguayo hizo hincapié en la necesidad de observar y desarrollar a los futbolistas que militan en el fútbol local, revelando un trabajo de diagnóstico profundo: “Hay una camada de jugadores jóvenes muy buena acá en Paraguay que tienen que tener su espacio. Yo en este momento estoy trabajando en diagnosticar al fútbol paraguayo, diagnosticarlo en qué sentido, yo no tengo posibilidad de trabajar con jugadores de Paraguay, porque obviamente la mayor cantidad de jugadores vienen de afuera, yo lo estoy comparando con el fútbol brasileño y con el fútbol argentino, porque quiero ver en qué nivel está el fútbol paraguayo, para saber qué cosas nosotros tenemos que hacer para mejorar lo que es el fútbol nuestro, entonces todas esas cosas que de pronto no se ven, son cosas que las estamos haciendo, porque lo que nosotros queremos, como yo le dije al presidente, si nosotros nos quedamos únicamente en pensar lo que nosotros tenemos que hacer de acá al Mundial, no sirve de nada. Acá hay que pensar en cómo se ve la selección dentro de 5 años, cómo se ve la selección dentro de 10 años y tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que tal vez nosotros no la veamos, y esa es la única manera de hacer algo que sea sustentable en el tiempo”.

Alfaro se refirió a la planificación de los partidos amistosos y por qué opta por rivales que fuerzan al máximo a su equipo, en lugar de buscar selecciones consideradas de menor calibre: “Para mí sería más sencillo jugar con rivales que menos te exijan, porque vos decís me protegen los resultados, ya los resultados que teníamos que sacar los sacamos, que era clasificar a la Copa del Mundo, ahora nosotros necesitamos que se noten las cosas que tenemos que mejorar, porque cuando se te presenten esas cosas en un Mundial te quedas afuera del Mundial y ahí es donde no tenés que equivocarte, entonces todo lo que nosotros tenemos que hacer de acá en adelante primero es ver las mejoras que tenemos que tener, después darle oportunidad a jugadores como decíamos en el caso de Diego González, de un montón de chicos más que vamos a seguir evaluando, porque son aportes que te pueden ser valores agregados a que la selección necesite”.