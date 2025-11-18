Paraguay vs. México, amistoso internacional en vivo

Paraguay juega hoy el último amistoso del 2025: desde las 22:30, hora de nuestro país, enfrenta a México en el estadio Alamodome de la ciudad de San Antonio, Texas. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Paraguay vs. México en vivo

21:50 Irak ganó con un gol a los 107′ y jugará el repechaje

Irak derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en la revancha por el cupo a la repechaje mundialista.

21:45 La insólita razón por la que Andrés Cubas es baja

Andrés Cubas quedó fuera de la última Fecha FIFA: el mediocampista fue convocado a la selección de Paraguay, pero ni siquiera pudo viajar a Estados Unidos.

21:40 La formación confirmada de México vs. Paraguay

Javier Aguirre definió la alineación de México para enfrentar a Paraguay en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

¡Alineación lista! ✅



Así saldremos contra Paraguay en San Antonio, Texas. 🏟️#SomosMéxico 🇲🇽@adidasMX



* Publicidad para México pic.twitter.com/P9Fa2sHOX0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

21:35 Paraguay vs. México, por ABC Cardinal

Prendete a la transmisión del Cardinal Deportivo: Paraguay vs. México, relata Chipi Vera y comenta Dani Chung. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:30 La formación confirmada de Paraguay vs. México

Gustavo Alfaro oficializó la alineación de Paraguay para medir a México en San Antonio. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:20 Paraguay vs. México: ¿A qué hora juega hoy?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca la hora del partido país por país.

21:15 Así luce el vestuario de la selección de Paraguay

El vestuario de Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, en la previa del partido ante México. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

La piel de todo un país ⚪️🔴❤️‍🔥



¡Vestuario listo en el 🏟️ Alamodome!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/VrCDPkvHVW — Selección Paraguaya (@Albirroja) November 18, 2025

21:10 Paraguay cierra el año enfrentando a México

La selección de Paraguay disputa hoy el último partido de la temporada: a las 22:30, hora de nuestro país, la Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a México en el Alamodome de San Antonio, Texas.

21:05 Paraguay llegó al Alamodome de San Antonio

La selección de Paraguay llegó al estadio Alamodome de San Antonio para enfrentar a México en un nuevo amistoso de preparación al Mundial 2026. ¡Seguí en vivo por ABC Cardinal!

21:00 ¡Prendete a la previa de Paraguay vs. México!

La selección de Paraguay enfrenta a México en el último amistoso del año. Sumate a ABC Cardinal y disfruta del partido en vivo.