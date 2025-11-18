Selección Paraguaya
A qué hora juega hoy México vs. Paraguay y dónde ver en vivo

Antonio Sanabria (i), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
La selección de Paraguay enfrenta hoy a México en el segundo amistoso de la última Fecha FIFA del año. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

La selección paraguaya disputa hoy el último amistoso del año. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a México en el Alamodome de la ciudad de San Antonio, Texas: el partido empieza a las 22:30, hora de Paraguay, con transmisión de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

México vs. Paraguay: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 22:30 horas

Argentina: 22:30 horas

Brasil: 22:30 horas

Uruguay: 22:30 horas

Chile: 22:30 horas

Ecuador: 20:30: horas

Colombia: 20:30: horas

Perú: 20:30: horas

Venezuela: 21:30: horas

Bolivia: 21:30: horas

El Salvador: 19:30 horas

México: 19:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 18:30 horas

Estados Unidos - Este: 20:30 horas

Inglaterra: 02:30 horas

España: 03:30 horas

Bélgica: 03:30 horas

Marruecos: 03:30 horas

Sudáfrica: 03:30 horas

Diego Gómez, jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
México vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Matías Galarza (23), futbolista de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Uruguay por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
México vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.