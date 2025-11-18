A qué hora juega hoy México vs. Paraguay y dónde ver en vivo

La selección paraguaya disputa hoy el último amistoso del año. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a México en el Alamodome de la ciudad de San Antonio, Texas: el partido empieza a las 22:30, hora de Paraguay, con transmisión de ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
México vs. Paraguay: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 22:30 horas
Argentina: 22:30 horas
Brasil: 22:30 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 22:30 horas
Chile: 22:30 horas
Ecuador: 20:30: horas
Colombia: 20:30: horas
Perú: 20:30: horas
Venezuela: 21:30: horas
Bolivia: 21:30: horas
El Salvador: 19:30 horas
México: 19:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 18:30 horas
Estados Unidos - Este: 20:30 horas
Inglaterra: 02:30 horas
España: 03:30 horas
Bélgica: 03:30 horas
Marruecos: 03:30 horas
Sudáfrica: 03:30 horas
México vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
México vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.