“Gastón Olveira es un jugador elegible para nuestra selección”

Gastón Olveira está habilitado para defender los colores de la selección de Paraguay. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) reveló que el arquero de Olimpia no necesita el cambio de federación, como sucedió con Mauricio, para integrar una nómina de la Albirroja. De esta forma, está a disposición de Gustavo Alfaro para la Fecha FIFA de marzo (viernes 27 y martes 31).

“El caso de Olveira no necesita un cambio de nacionalidad porque él nunca disputó un partido oficial ni en las inferiores de la selección ni en la selección mayor de Uruguay. Entonces nosotros ya tenemos el consentimiento de FIFA. Hoy es un jugador elegible para nuestra selección”, mencionó Robert Harrison a ABC TV luego de la reelección en la APF.

Gastón Olveira, en la lista de la Fecha FIFA

Gastón Olveira cumplió la semana el proceso de nacionalización y está en condiciones reglamentarias de jugar en el combinado nacional. El uruguayo de 32 años, que fichó y juega en Olimpia desde 2021, sería una de las novedades de la lista de convocados para los amistosos contra Grecia en Atenas y frente a Marruecos en Lens.