Juan Espínola: “En la mala estuve, y ahora en la buena, ¿por qué no voy a querer estar?

El duelo tuvo un condimento especial: Espínola se enfrentó a Gastón Olveira, quien ganó terreno en la última convocatoria. Al ser consultado sobre si la aparición del portero franjeado reduce sus posibilidades de cara al Mundial, Espínola respondió: “La verdad que el tema de Gastón Olveira no quiero hablar. Siempre voy a trabajar para estar en la selección. Lo más importante para mí es mi trabajo y mi trabajo habla por mí. Entonces, ahora que estoy empezando a tener continuidad, yo creo que hasta el último día voy a tratar de poder llegar a la selección. Imagínate: en la mala estuve, y ahora en la buena, ¿por qué no voy a querer estar ahora?”.

Para el guardameta, la motivación de representar a Paraguay trasciende cualquier competencia interna, entendiéndolo como el punto máximo de la carrera de un deportista. “La verdad que es algo que un futbolista quiere. ¿Quién no quiere defender a su país en una selección? Es lo más lindo que te puede pasar y cada futbolista, yo creo, que hace lo mejor en su club para poder ser tenido en cuenta en la selección”.

Un reencuentro con sentimientos encontrados

El partido no fue uno más para Espínola. Su pasado en el Decano sobrevoló el ambiente del Defensores del Chaco, despertando recuerdos de noches épicas en torneos internacionales. Sin embargo, el arquero subrayó su compromiso actual con el equipo argentino. “Para mí todos los partidos son especiales. La verdad que jugar contra Olimpia también me trajo muchas cosas en la cabeza. Pasamos momentos malos con Olimpia, pasamos momentos buenos; eliminamos a varios clubes grandes de Brasil, todas esas cosas. Y nada, después enfocarme en lo mío, en el club que hoy en día estoy, y tratar de ayudarle a los compañeros siempre”.

El radar de Gustavo Alfaro

Pese a no haber sido citado en la última ventana, el arquero de Barracas reveló que el vínculo con el cuerpo técnico de la selección paraguaya se mantiene vigente. El “operativo retorno” parece estar en marcha gracias a un monitoreo constante sobre su rendimiento en la liga argentina. “Siempre estamos en contacto. La verdad que siempre estamos en contacto. Ellos siempre se preocupan por nosotros; siempre nos consultan cómo estamos, si nos falta algo o si necesitamos algo, ya que ellos están siempre a las órdenes. Entonces, contento por eso también, porque se preocupan por cada jugador”. Ante la repregunta sobre si existe un seguimiento real a su desempeño, Espínola fue contundente: “Sí, siempre; siempre hay un seguimiento. Siempre, siempre”.