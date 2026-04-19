Omar Alderete se retiró lesionado y suma una preocupación más

Aunque el zaguero surgido en Cerro Porteño pudo retirarse caminando por sus propios medios, sus evidentes gestos de sufrimiento antes de ser relevado por Daniel Ballard sugieren una complicación que mantiene en vilo al cuerpo técnico albirrojo liderado por el argentino Gustavo Alfaro y a los aficionados albirrojos a la espera de un diagnóstico definitivo por parte del club inglés o de algún representante de la selección guaraní, quienes se encuentran monitoreando de cerca la situación del defensor.

Esta baja se vuelve particularmente sensible al considerar que Alderete es el tercer referente nacional en caer lesionado en un lapso de apenas siete días. La racha negativa comenzó con el capitán Miguel Almirón, quien tras el triunfo del Atlanta United en la US Open Cup habría sufrido una irritación en la rodilla, según medios estadounidenses, que lo mantiene bajo cuidados médicos.

A este panorama desalentador se sumó la preocupante situación de Diego Gómez en la Premier League. El volante del Brighton debió abandonar el campo entre lágrimas tras solo 20 minutos de juego contra el Tottenham, producto de un mal movimiento que afectó su rodilla izquierda tras una disputa aérea y un posterior cruce con Destiny Udogie. El mediocampista queda ahora supeditado a los resultados de la resonancia magnética programada para mañana, completando una semana negra para los futbolistas paraguayos en el exterior.