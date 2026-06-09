Gustavo Gómez lidera el ranking mundial de jugadores con más minutos antes de la cita máxima

El emblemático capitán albirrojo y referente máximo del Palmeiras de Brasil llega a la gran cita como el jugador con más minutos disputados en todo el mundo, acumulando la impactante cifra de 6.449 minutos en cancha.

Un desgaste extremo en la élite

La regularidad del oriundo de San Juan Bautista Misiones es tan admirable como desafiante para el cuerpo técnico. El zaguero guaraní supera en el podio al ecuatoriano Alan Franco (6.359′) y a estrellas globales de la talla del neerlandés Virgil Van Dijk (5.841′), quien ocupa el tercer lugar.

Este liderato expone la asfixiante exigencia del calendario sudamericano sobre todo en el demandante fútbol brasileño, pero también la vigencia, el profesionalismo y el físico privilegiado del paraguayo para mantenerse siempre como una pieza inamovible en su club y en el seleccionado.

Junior Alonso, el otro pilar que no descansa

El mapa de calor estadístico de Sofascore no solo premia a Gómez. La consistencia paraguaya en la zaga se ratifica con la presencia de Junior Alonso defensor últimamente en el Atlético Mineiroen el selecto Top 20, quien también defenderá la camiseta albirroja en el Mundial de Norteamérica 2026.

El defensor ocupa la posición número 11 de este exigente ranking global, registrando un total de 5.296 minutos de acción en el último año. Con este panorama, la Albirroja se asegura una dupla central con ritmo de competencia absoluto, aunque con el reto implícito de gestionar el cansancio acumulado.

El Top 10 mundial de la exigencia

A continuación, repasamos quiénes componen los primeros puestos de los futbolistas con mayor carga física en la antesala de la Copa del Mundo:

Gustavo Gómez (Paraguay): 6.449′ Alan Franco (Ecuador): 6.359′ Virgil Van Dijk (Países Bajos): 5.841′ Léo Pereira (Brasil): 5.829′ Gregor Kobel (Suiza): 5.610′ Joshua Kimmich (Alemania): 5.477′ Vinícius (Brasil): 5.434′ Vitinha (Portugal): 5.412′ Weverton (Brasil): 5.385′ Cameron Burgess (Australia): 5.301′

Con figuras como Vinícius, Kimmich o Moisés Caicedo (12°) también sumando kilometraje, queda en evidencia que el torneo recibirá a las máximas estrellas al límite de sus capacidades físicas. Para Paraguay, el desafío será transformar los impresionantes números de su capitán Gustavo Gómez en la solidez defensiva que la historia de la Albirroja siempre exige.

Los jugadores con más minutos en los últimos 12 meses