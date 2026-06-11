Julio Enciso entrenó con normalidad y estará disponible para el debut frente a Estados Unidos

La selección paraguaya cumplió este jueves su quinto día de entrenamientos en suelo norteamericano y Gustavo Alfaro alistó un equipo titular con miras al estreno frente a Estados Unidos por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

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La gran novedad fue la presencia de Julio Enciso en el esquema base de la ofensiva albirroja durante el entrenamiento en el complejo universitario Spartan Soccer Complex, en San José, California.

Enciso, delantero del Racing de Estrasburgo, venía entrenando de forma diferenciada, pero en la mañana de San José se lo vio trabajando con normalidad e integró el equipo titular acompañando a Antonio Sanabria en la ofensiva.

El equipo de Paraguay para el debut en el Mundial 2026

El entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, estuvo armando varios esquemas en la semana probando distintas alineaciones, pero este jueves se pudo observar el equipo titular para el debut en el Mundial 2026.

El equipo que saldría este viernes a las 22:00 de nuestro país (18:00 hora local) frente a Estados Unidos sería con: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.