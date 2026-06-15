Selección Paraguaya
15 de junio de 2026 a la - 21:52

Gustavo Alfaro analiza variantes y apunta a Turquía

Fútbol reducido esta tarde en San José, llegan a la disputa del balón Isidro Pitta y Víctor Gustavo Velázquez, más al fondo Antonio Sanabria observa el cruce.
Fútbol reducido esta tarde en San José, llegan a la disputa del balón Isidro Pitta y Víctor Gustavo Velázquez, más al fondo Antonio Sanabria observa el cruce.

La selección paraguaya retornó a los trabajos en San José California con el ánimo renovado para el duelo contra Turquía el próximo sábado donde Gustavo Alfaro analiza posible varianes en el onceno titular.

Por David Rolón

La selección paraguaya volvió a movilizarse este lunes en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro ya enfoca plenamente toda su atención en el compromiso frente a Turquía.

El entrenador argentino perfila variantes en el equipo con relación al que puso el viernes pasado en la derrota 4-1 frente a Estados Unidos.

Gustavo Alfaro está pensando en variantes y otro esquema para enfrentar a Turquía el viernes de California, sábado de Paraguay.
Gustavo Alfaro está pensando en variantes y otro esquema para enfrentar a Turquía el viernes de California, sábado de Paraguay.

La selección paraguaya sigue trabajando intensamente en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde Gustavo Alfaro comienza a delinear posibles modificaciones para el trascendental duelo frente a Turquía.

Uno de los movimientos que más llamó la atención durante la práctica fue la situación de Damián Bobadilla, quien entrenó junto al grupo de futbolistas que no tuvieron acción frente a Estados Unidos. Sin embargo, el mediocampista sí participó posteriormente de los trabajos de fútbol reducido, por lo que su situación todavía no está completamente definida.

En caso de producirse una variante en el mediocampo, Mauricio aparece como el principal candidato para ingresar al equipo titular, luego del buen rendimiento que mostró tras entrar en el partido anterior.

Orlando Gill sería nuevamente el portero de la seleccíón nacional el viernes frente a Turquía.
Orlando Gill sería nuevamente el portero de la seleccíón nacional el viernes frente a Turquía.

Además, también se observaron movimientos en la última línea defensiva. Una de las posibilidades que maneja el cuerpo técnico es el ingreso de Alexandro Maidana como lateral izquierdo en lugar de Junior Alonso, aunque la decisión final se tomará en los próximos días.

De todas maneras, es habitual que Gustavo Alfaro pruebe distintas alternativas tácticas y de nombres antes de confirmar el once definitivo, por lo que todavía no existen certezas absolutas sobre la formación.

En cuanto al arco, no habría modificaciones y todo indica que Orlando Gill volverá a ser el titular frente al seleccionado turco.

Próxima movilización de Paraguay en el Mundial 2026

La Albirroja volverá a entrenar este martes desde las 17:00 de San José, California (21:00 de Paraguay), nuevamente en el Spartan Soccer Complex.

La práctica tendrá acceso limitado para los medios de comunicación, que únicamente podrán observar los primeros 15 minutos de los trabajos dirigidos por Gustavo Alfaro.

Durante esa movilización podrían comenzar a aparecer señales más claras sobre el probable equipo que buscará mantenerse con vida en el Grupo D del Mundial 2026.

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