Gustavo Alfaro analiza variantes y apunta a Turquía

La selección paraguaya volvió a movilizarse este lunes en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro ya enfoca plenamente toda su atención en el compromiso frente a Turquía.

El entrenador argentino perfila variantes en el equipo con relación al que puso el viernes pasado en la derrota 4-1 frente a Estados Unidos.

La selección paraguaya sigue trabajando intensamente en el complejo universitario Spartan Soccer Complex de San José, California, donde Gustavo Alfaro comienza a delinear posibles modificaciones para el trascendental duelo frente a Turquía.

Uno de los movimientos que más llamó la atención durante la práctica fue la situación de Damián Bobadilla, quien entrenó junto al grupo de futbolistas que no tuvieron acción frente a Estados Unidos. Sin embargo, el mediocampista sí participó posteriormente de los trabajos de fútbol reducido, por lo que su situación todavía no está completamente definida.

En caso de producirse una variante en el mediocampo, Mauricio aparece como el principal candidato para ingresar al equipo titular, luego del buen rendimiento que mostró tras entrar en el partido anterior.

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Además, también se observaron movimientos en la última línea defensiva. Una de las posibilidades que maneja el cuerpo técnico es el ingreso de Alexandro Maidana como lateral izquierdo en lugar de Junior Alonso, aunque la decisión final se tomará en los próximos días.

De todas maneras, es habitual que Gustavo Alfaro pruebe distintas alternativas tácticas y de nombres antes de confirmar el once definitivo, por lo que todavía no existen certezas absolutas sobre la formación.

En cuanto al arco, no habría modificaciones y todo indica que Orlando Gill volverá a ser el titular frente al seleccionado turco.

Próxima movilización de Paraguay en el Mundial 2026

La Albirroja volverá a entrenar este martes desde las 17:00 de San José, California (21:00 de Paraguay), nuevamente en el Spartan Soccer Complex.

La práctica tendrá acceso limitado para los medios de comunicación, que únicamente podrán observar los primeros 15 minutos de los trabajos dirigidos por Gustavo Alfaro.

Durante esa movilización podrían comenzar a aparecer señales más claras sobre el probable equipo que buscará mantenerse con vida en el Grupo D del Mundial 2026.