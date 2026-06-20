Andrés Cubas: “Quedó demostrado que, incluso con un hombre menos, podemos dar batalla”

La selección paraguaya consiguió un triunfo clave que significó un verdadero desahogo para el plantel, tras lo que fue el debut adverso con imagen pálida ante la coanfitriona, Estados Unidos. El equipo logró revertir la imagen del primer partido y demostró su capacidad para sobreponerse a los momentos más complejos del juego.

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Uno de los pilares del mediocampo, Andrés Cubas, se refirió al cambio de actitud del grupo tras el debut contra Estados Unidos y destacó el hambre con el que salieron a afrontar este compromiso: “En el partido contra Estados Unidos sabíamos que no lo habíamos hecho de la mejor manera, que no arrancamos como queríamos. No demostramos la clase de equipo que somos y hoy salimos con esas ganas, con ese hambre. Así que quedó demostrado que, incluso con un hombre menos, podemos dar batalla y lo aguantamos muy bien, orgulloso de este equipo”.

El desarrollo del encuentro sumó una dificultad extra con la expulsión de Miguel Almirón. Ante la consulta de lo que se sintió en la cancha al quedar en inferioridad numérica en un momento de sofocón futbolístico, Cubas explicó cómo el grupo tuvo que multiplicarse para sostener el resultado: “Sí, obvio que es duro; ya con 11 contra 11 es duro esta clase de partido, ni hablar con un hombre menos. Sabíamos que, cuando pasó eso, teníamos que redoblar esfuerzos, teníamos que sacar ese plus cada uno. Y quedó demostrado que lo podemos hacer, así que muy contentos y orgullosos de este equipo”.

Respecto al valor de este desahogo, luego de un debut donde las cosas no salieron, con el enfrentamientos ante los otomanos, en el que tocó ir “raspando” y metiendo todo hasta el final, el futbolista dejó en claro que la entrega fue total para poder cambiar la imagen del seleccionado: “Un partido para el recuerdo. La verdad que cada uno dio el 200%; era lo que teníamos que hacer, cambiar la cara de este equipo. Así que estamos muy contentos y ahora a descansar y a pensar en la otra batalla que tenemos”.