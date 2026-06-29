El once de Gustavo Alfaro para buscar el boleto a octavos ante Alemania

El “cazador de utopías imposibles” ya definió a los once guerreros de la Albirroja que saltarán al césped del Gillette Stadium en Foxborough (Massachusetts) para buscar la hazaña ante Alemania, por los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. El DT argentino desarma la línea de cinco defensores utilizada ante Australia y vuelve a la zaga tradicional de cuatro hombres, obligada también por la enfermería y las suspensiones.

La baja por lesión de Omar Alderete obligó a mover piezas: José Canale ingresa en su lugar para hacer dupla central con Gustavo Gómez, mientras que Junior Alonso ocupará el lateral izquierdo en detrimento de Gustavo Velázquez, para completar la línea de cuatro defensores que tiene a Juan José Cáceres, en la zona del lateral derecho.

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La gran noticia para el ataque paraguayo es la vuelta de Miguel Almirón, quien ya cumplió su partido de sanción tras la insólita expulsión ante Turquía. Además, en la mitad de la cancha, Damián Bobadilla será el encargado de suplir al suspendido Diego Gómez, fuera por acumulación de amarillas. Arriba, se mantiene la gran apuesta: Gabriel Ávalos vuelve a ser el “9” de referencia para asociarse con la magia de Julio Enciso.

Con estas movidas, Paraguay saltará a la cancha con: Orlando Gill en el arco; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso en la línea defensiva; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Matías Galarza en el mediocampo; dejando en la delantera a la dupla compuesta por Julio Enciso y Gabriel Ávalos.