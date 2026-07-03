José Canale: “Un partido que quedará para la historia para nosotros”

La selección paraguaya se prepara para otra cita con la historia en Filadelfia. En la previa del decisivo cruce ante Francia por los octavos de final, el defensor José Canale aportó templanza, analizó las claves tácticas para frenar a Kylian Mbappé y apeló a la histórica garra guaraní.

Garra, confianza y el desgaste físico tras la hazaña

El esfuerzo realizado para dejar en el camino a Alemania caló hondo en la estructura física del plantel albirrojo. Sin embargo, en el búnker nacional saben que el aspecto anímico y el corazón histórico de la camiseta suplirán cualquier rastro de fatiga para este compromiso de máxima exigencia en el Lincoln Financial Field: “Sí, un partido que quedará para la historia para nosotros, como el último partido. Y en lo personal muy contento de poder ayudar al equipo, que para eso es lo que estamos acá. Físicamente, repercutió mucho el último partido. Pero después eso se compensa mucho, como nos caracterizó siempre como equipo, como selección, que es la garra y la confianza generada por toda la gente es posible”.

Al ser consultado sobre el plan de juego ideal para contrarrestar la altísima jerarquía del plantel dirigido por Didier Deschamps, el zaguero dejó en claro cuál es la hoja de ruta que le sienta cómoda a Paraguay: “A ver, es difícil decirte ahora porque son equipos con muchas jerarquías, selecciones con muy buenos jugadores, pero también nosotros trabajamos para contrarrestar todo eso y así es que estamos para eso. De parte de nosotros creo que tratar de confiar en lo que tenemos que hacer, estar mentalizados sobre todas las cosas y hacer un partido largo que a nosotros nos viene bien”.

La autocrítica como motor: prohibido relajarse ante el subcampeón

El director técnico Gustavo Alfaro fue contundente al declarar que para eliminar a Francia será necesario subir un escalón más respecto a lo mostrado en la fase previa. Lejos de esquivar el reto, Canale coincidió plenamente con la mirada del estratega: “Sí, totalmente. Somos conscientes, como dije, como grupo. En todos los partidos siempre hay detalles que corregir y no porque uno haya ganado tiende a relajarse. No, hay que seguir mejorando y está bien apuntado eso”.

Por otro lado, el defensor se convirtió en el centro de los elogios en el país tras asumir la enorme responsabilidad de patear y convertir el penal decisivo en la tanda ante los alemanes. Con una llamativa madurez, el futbolista confesó mantenerse completamente al margen del ruido exterior: “No, no vi nada de redes sociales, no escucho nada de lo que pasa fuera del entorno, de la concentración en la selección. Sí, me alegra mucho por los amigos, familiares y por toda esa gente a la que la verdad le pudimos dar una alegría”.

El secreto de su serenidad y el desafío de marcar a una delantera indescifrable

La tranquilidad que transmite el central dentro y fuera de la cancha no es casualidad. Interrogado sobre cómo maneja las pulsaciones en contextos de tanta presión mediática y deportiva, el jugador valoró sus vivencias personales y el soporte que encuentra en el vestuario: “Tantas cosas que uno pasa en la vida... Eso le ayuda mucho. Y, por sobre todas las cosas, este grupo tiende a ser, primero, un grupo humano genial; y la verdad que eso te genera mucha confianza y te respaldan en eso”.

Finalmente, el análisis táctico se enfocó en la fisonomía del ataque francés. A diferencia de Alemania, que presentaba una referencia de área fija y corpórea, Francia apuesta por la movilidad constante de Kylian Mbappé como el hombre más adelantado. Canale reconoció la complejidad de esta variante, pero confía en el orden colectivo para neutralizarla: “Sí, totalmente. La verdad que, como defensor, sí te cuesta por no tener un punto de referencia; pero son cuestiones de ir hablando, dentro del campo, con los compañeros y ocupar bien los espacios, que es lo que ellos buscan”.