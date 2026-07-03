Últimos pasos antes de medir a Francia

La Albirroja trabajó con la delegación prácticamente completa y una de las principales novedades fue la presencia de Omar Alderete, quien volvió a moverse con el grupo tras la lesión que arrastra. No obstante, todavía persisten las dudas sobre su participación desde el arranque, por lo que José Canale se perfila para seguir en la zaga central junto a Gustavo Gómez.

El plantel guaraní llega motivado luego de la histórica clasificación conseguida ante Alemania y, según lo expresado por Gustavo Caballero, el grupo logró recuperarse del gran desgaste físico que implicó aquel compromiso. Con ese panorama, Gustavo Alfaro mantendría la base del equipo que viene de dar el gran golpe en Boston con algunos cambios.

De esta manera, la probable formación paraguaya sería con Orlando Gill en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale y Junior Alonso en defensa; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Matías Galarza en el mediocampo; mientras que en ofensiva estarían Miguel Almirón y Julio Enciso.

Paraguay ya tiene todo listo para otro examen de máxima exigencia, esta vez frente a una de las grandes potencias del torneo, con la ilusión intacta de seguir escribiendo una página histórica en la Copa del Mundo.