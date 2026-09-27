Gustavo Alfaro, el plan de microciclos en Ypané y el proyecto estructural para la Albirroja

1. El uso de la Inteligencia Artificial y bases de datos globales

Alfaro reveló que, gracias a un canal de IA abierto por la FIFA durante el Mundial, el cuerpo técnico tuvo acceso a valiosos datos de selecciones de todo el planeta para evaluar rendimientos y diseñar estrategias: “Si uno utiliza bien los datos, hasta me da dónde yo puedo estar parado por la diferencia de velocidad que puede existir entre los delanteros de Francia y los defensores de Paraguay. Entonces, si uno sabe utilizar los datos, le ayuda también a diseñar; no va a decidir por mí una estrategia de juego, pero sí me ayuda”.

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El DT señaló que busca implementar este sistema junto a la Conmebol y que, en un proceso de dos años, el fútbol paraguayo pueda adquirir y mantener su propia base de datos institucional. Esto servirá para que cualquier club local —como Olimpia, Cerro o Guaraní— pueda modelar perfiles competitivos: “El día de mañana, Olimpia, Cerro, Guaraní, el equipo que sea, va a poder fijarse en una base de datos —que eso lo vamos a dar para el fútbol de Paraguay— para si quieren modelar perfiles, porque el desafío también es poner a Paraguay en el mercado internacional: ¿qué perfiles tienen que tener nuestros jugadores para que compiten a nivel internacional? Y eso nos va a llevar a un crecimiento, para hacer, obviamente, la competencia interna”.

2. Microciclos, planificación y objetivos a corto plazo

Con el objetivo de optimizar el tiempo de trabajo, Alfaro adelantó que se reunió con Robert [Harrison] y espera poner en marcha estas iniciativas desde enero del año próximo. Además, detalló cómo implementará una preselección a corto plazo en el Centro de Alto Rendimiento en Ypané: “A mí me gustaría... Lo voy a hacer, dos semanas antes, porque hay una semana que se juega... Creo que la semana de fin de mes es la semana que se juega el clásico de Olimpia y Cerro. En la semana anterior, yo voy a preseleccionar 22 jugadores, entre 16 y 23 años, que los voy a llevar a trabajar conmigo a Ypané. Y voy a tratar de perfilarlos, voy a tratar de medirlos, voy a tratar de ver qué es lo que tienen, para ver de qué manera yo puedo trabajar con estos chicos para ponerlos a nivel de estos”.

El entrenador advirtió que no se puede caer en la autocomplacencia tras el objetivo cumplido: “Entonces, mi preocupación obviamente que está en la selección acá, pero hay un montón de cosas que se abren, puertas que nosotros tenemos que desarrollar y que tenemos que trabajar. Entonces, si me quedo en el simple hecho de decir: «No, estamos clasificados», no, no, no”.

3. El contexto con las juveniles y la superación de la urgencia

Al ser consultado sobre cómo se planteó esta dinámica con las selecciones juveniles, Alfaro reconoció el buen trabajo de la APF, aunque admitió que la prioridad inicial absoluta era asegurar los resultados inmediatos: “Ojalá esto se hubiese planteado hace dos años atrás. La verdad que viene trabajando muy bien la APF en ese aspecto. Pero nosotros desde el primer momento —no fuimos a Venezuela, no fuimos a Chile— tratamos de estar siempre cerca de los juveniles, más de la sub-20 que de la sub-17 o sub-15, porque son los que más cerca tenemos”.

Añadió que la urgencia por clasificar impidió desviar la mirada antes, pero que ahora es momento de recuperar terreno con vistas a un proceso de largo aliento: “El tema era que no había otra meta que clasificar este Mundial. Entonces la urgencia estaba acá. Yo no podía desviar mi mirada en otra parte que no sea sacar los puntos que nosotros necesitábamos para ir a la Copa del Mundo. Entonces ese trabajo que no se pudo hacer, ahora hay que recuperarlo, porque este es un trabajo que tenemos que hacer en cuatro años que requiere de seis a ocho años. Lo podemos hacer”.

4. Apuesta generacional, exigencia a las promesas y charla con los referentes jóvenes

Para finalizar, Alfaro explicó la elección de trabajar con futbolistas de entre 16 y 23 años, vinculándolo directamente con el pico de rendimiento y la proyección al próximo certamen mundialista, y dejó crudas reflexiones exigiendo a los jóvenes talentos que dejen de ser “promesas eternas”: “Si uno analiza cuál es el pico de máximo rendimiento de un jugador, el pico de máximo rendimiento es entre 24 y 27. Entonces, hoy yo voy a matar a un jugador que no juega en la Primera de Paraguay o está alternando en la Primera y le voy a quitar las chances de que sueñe con jugar la próxima Copa del Mundo. No. Ahora, un chico de 16 años va a tener 20 dentro de tres años y medio”.

En esa línea, recordó ejemplos concretos de su etapa en Ecuador y las charlas frontales que mantiene con algunos futbolistas albirrojos: “Yo puse a Moisés Caicedo y a Piero Hincapié con 19 años en la Copa del Mundo. Entonces, si están preparados, como yo le decía a Enso: «¿Cuántos años tenés? 21. ¿Y cuándo vas a jugar? ¿Vas a ser promesa permanente?». A Hugo Cuenca le decía: «Tenés talento, lo que sea. ¿Vas a ser promesa permanente?». Estaba sentado Julito [Julio Enciso] al lado. «¿Cuántos años tenés? 22. Este ya hace cuatro años en la Premier»”.

Por último, cerró haciendo énfasis en la necesidad de unir criterios: “Entonces, es una cuestión cronológica de edad. Es decir, bueno, viejo, ¿qué me falta a mí? Yo tengo que imponerme. ¿Talento no tenés? Sí. Bueno, trabajemos sobre las cosas que nos faltan para imponernos, y de esa manera achicamos esa distancia. Pero si no tenemos una interconexión entre todas las áreas del fútbol, yo voy a seguir siendo una isla: Selección Mayor por allá, sub-20 por allá, sub-17 por acá. Y el fútbol de Paraguay, la camiseta de Paraguay, es uno solo”.