Vitamina respondió a Gustavo Alfaro: “Me hubiera gustado que no nombre a Olimpia”

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez no pudo evitar la pregunta sobre el enojo que generó en Olimpia las declaraciones de Gustavo Alfaro tras la victoria 1-0 de la selección de Paraguay sobre Colombia en el segundo amistoso oficial de la Fecha FIFA. El DT de la Albirroja insistió en mejorar el fútbol paraguayo recordando la eliminación del Decano ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026.

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“Me hubiera gustado que no nombre a Olimpia”, así empezó Vitamina cuando fue consultado sobre las palabras de Alfaro. “Tampoco que le baje el precio a la Liga”, continuó el argentino, que fue dirigido por el actual seleccionado nacional en Quilmes. “Pero que básicamente no nombre a Olimpia”, agregó Sánchez posterior al 1-1 con Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2026.

¿Por qué Vitamina estuvo incomodo por la pregunta sobre Gustavo Alfaro?

Sánchez expresó incomodidad por la consulta, pero no gambeteó al cuestionamiento. “Ustedes me iban a estar preguntando lo que me preguntas vos. Hubiera preferido que no suceda, que no exista la pregunta. La pregunta está y la tengo que responder, pero voy a ser cortito y quizás escueto y respetuoso. Yo no hablo de mis colegas, elijo no hacerlo”, comentó antes de contestar a Alfaro.

“Claramente tengo una opinión formada que la comparto con la dirigencia y el cuerpo técnico. De hecho se habló en estos días que pasaron, pero me la guardo para mí (…) Yo comento cómo lo tomo yo. Tengo claramente una opinión al respecto y la expreso puertas adentro con un café o un mate con mi gente”, aseguró Vitamina sobre la crítica de Alfaro por el 1-4 del Rey de Copas.

¿Qué dijo Pablo Vitamina Sánchez sobre las palabras de Gustavo Alfaro?

Vitamina dejó en claro que no tiene diferencias con Gustavo Alfaro. ”Gustavo fue mi último entrenador. Yo me retiré del fútbol en Quilmes y Gustavo fue mi último entrenador. Nos vino a visitar a principios de año, no sé si fue en enero o febrero, antes que empiece el torneo, estuvo en la Villa (Olimpia), después no tuve más contacto con Gustavo”, mencionó el estratega.

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“Gustavo no tiene ninguna obligación para llamarme, para tener un charla, para tomar un café, no tiene ninguna obligación para conmigo. Desde ese lugar yo lo desligo a él y cada uno es libre de opinar lo que guste y lo que quiera”, puntualizó Vitamina sobre las opiniones de Alfaro, quien empezó un nuevo ciclo con dos triunfos en la primera Fecha FIFA luego del Mundial 2026.