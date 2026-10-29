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Selección Paraguaya
29 de octubre de 2026 - 07:59

Albirroja Sub 15, entre las cuatro mejores del Mundial de Azerbaiyán

Los integrantes de la selección nacional Sub 15 festejan la clasificación a las semifinales del Mundial/festival que se desarrolla en la capital de Azerbaiyán
Los integrantes de la selección nacional Sub 15 festejan la clasificación a las semifinales del Mundial/festival que se desarrolla en la capital de AzerbaiyánAPF

La selección paraguaya eliminó en penales a Ghana y este mismo jueves disputará contra República Checa una de las semifinales del Mundial/festival Sub 15 que se desarrolla en Azerbaiyán.

Por ABC Color
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Un nuevo paso triunfal dio la selección nacional Sub 15 en el Mundial/festival que se cumple en Bakú. En esta ocasión, la Albirroja debió ir a los penales para dejar fuera de carrera a Ghana.

Lea más: Paraguay elimina a Marruecos y avanza a los cuartos de final del Mundial Sub 15

El duelo, en su tiempo “normal” de 40 minutos (dos etapas de 20), finalizó 2-2, con tantos albirrojos concretados por Ronald González y Fernando Jaquet. En la inacabable tanda de penales, el elenco dirigido por Wilfrido Bazán se impuso por 7-6.

La competencia se desarrolla con un formado especial y se disputa entre equipos de ocho contra ocho. La escuadra titular paraguaya estuvo compuesta por: Lucas Vergara; Bruno Escobar, Fernando Jaquet y Ángel Esteche; Axel Cabo, Ronald González y Alejandro Encina; Kevin Cardozo. Alternaron: Thiago Alderete y Celso Frohmerz.

El choque semifinal será este mismo día, a las 11:15 de nuestro país, contra la República Checa, en el complejo Hovsan, en Bakú. Los checos accedieron a esta fase al vencer en penales a Brasil. La otra “semi” será animada por España y Grecia. La final está marcada para mañana.

El evento puede ser seguido a través de la señal FIFA +, con la producción de DAZN.

Para acceder entre las cuatro mejores del certamen, del que intervienen nada menos que 189 selecciones, Paraguay derrotó en la fase de grupos a Seychelles 4-1, a Tahití 8-0, a Gibraltar 3-1 y a Bolivia 3-2. En dieciseisavos de final derrotó 4-0 a Chipre, en octavos a Marruecos 1-0 y en cuartos a Ghana 2-2 (7-6).

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