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Fútbol
28 de octubre de 2026 - 14:59

Paraguay elimina a Marruecos y avanza a los cuartos de final del Mundial Sub 15

Componentes de la selección nacional Sub 15.
Componentes de la selección nacional Sub 15.APF

Paraguay derrotó en la tarde de este miércoles por 1-0 a Marruecos y avanzó a los cuartos de final del Mundial/festival Sub 15 que se desarrolla en Bakú, Azerbaiyán.

Por ABC Color
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Con el gol de Kevin Cardozo, Paraguay pudo liquidar el expediente llamado Marruecos (1-0) para clasificar a los cuartos del final del Mundial/festival Sub 15, organizado por la FIFA, en la capital de Azerbaiyán.

Lea más: Albirroja Sub 15 clasifica a los octavos de final del Mundial de Azerbaiyán

Esta fue la sexta victoria albirroja en el certamen y la segunda del día. En el turno matinal, los dirigidos por Wilfrido Bazán le ganaron por 4-0 a Chipre.

En la fase regular, la Albirroja Sub 15 derrotó 4-1 a Seychelles, 8-0 a Tahití, 2-1 a Gibraltar y 3-2 a Bolivia.

Este es no un Mundial tradicional. Es más, es un torneo totalmente atípico, desarrollado con un formato exprés, con partidos de 8 vs. 8, con los juegos de solo 40 minutos de duración, en espacio reducido, una especie de “fútbol suizo”, con modificaciones frecuentes e ilimitadas.

La competencia, que se extiende hasta el viernes, intervienen 190 selecciones nacionales.

El rival albirrojo de este jueves será Ghana, a las 04:30 de la madrugada de nuestro país, en el complejo Hovsan de Bakú.

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