Paraguay elimina a Marruecos y avanza a los cuartos de final del Mundial Sub 15

Con el gol de Kevin Cardozo, Paraguay pudo liquidar el expediente llamado Marruecos (1-0) para clasificar a los cuartos del final del Mundial/festival Sub 15, organizado por la FIFA, en la capital de Azerbaiyán.
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Esta fue la sexta victoria albirroja en el certamen y la segunda del día. En el turno matinal, los dirigidos por Wilfrido Bazán le ganaron por 4-0 a Chipre.
En la fase regular, la Albirroja Sub 15 derrotó 4-1 a Seychelles, 8-0 a Tahití, 2-1 a Gibraltar y 3-2 a Bolivia.
Este es no un Mundial tradicional. Es más, es un torneo totalmente atípico, desarrollado con un formato exprés, con partidos de 8 vs. 8, con los juegos de solo 40 minutos de duración, en espacio reducido, una especie de “fútbol suizo”, con modificaciones frecuentes e ilimitadas.
La competencia, que se extiende hasta el viernes, intervienen 190 selecciones nacionales.
El rival albirrojo de este jueves será Ghana, a las 04:30 de la madrugada de nuestro país, en el complejo Hovsan de Bakú.