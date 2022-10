Zeballos y la crítica del hincha: “Es hermano de Alan Benítez, sé por dónde viene la mano”

Sportivo Ameliano cayó este domingo 2-0 ante Olimpia. En el pospartido, un hincha y socio de la V azulada, identificado como Jamil Benítez, soltó una serie de críticas sobre el rendimiento del futbolista de 36 años, Pablo Zeballos.

“Es una vergüenza, Zeballos está jubilado. No nos merecemos esta clase de jugadores dentro del campo. Hay mujeres y niños que se dan cuenta que Zeballos no está para jugar al fútbol profesional, ni siquiera para un Exa”, expresó el aficionado.

Lea más: Perú anuncia amistoso con Paraguay en noviembre

Zeballos brindó sus sensaciones acerca del partido este lunes en charla con el Cardinal Deportivo y sentó su postura después de los fuertes cuestionamientos que recibió.

“Olimpia aprovechó las situaciones en el primer tiempo, generamos situaciones para tratar de marcar y no se pudo dar. Son rivales que utilizan más individualidades, que el juego conjunto. Perdimos un partido clave”.

La crítica del hincha

“Ameliano es un club tranquilo, el que gritó ayer no es hincha de Ameliano, capaz le guste el club por ser del barrio. No hay que hacerle caso, me cagué de risa y me quedé preocupado por la salud del señor, de tanto nervio que tenía”, agregó.

“Es el hermano de Alan Benítez (exjugador de Cerro Porteño), me llegó esa información pero no pasa nada. Yo sé por dónde viene la mano, a mí me da igual lo que él opina, yo sé lo que hago y cómo trabajo”, aseguró el “diez”.

“Un jugador debe demostrar estando en campo de juego, pero el partido estaba 2-0 cuando yo entré, no sé si quería que yo metiera 2 goles y remonte el partido”, sentenció Zeballos.

Recordando que Ameliano está en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos, tres partidos sin ganar, siendo actualmente el equipo más complicado con el descenso.