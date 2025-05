Humberto García: “el punto es valioso en lo anímico”

“Fue un partido de mucho desgaste para nosotros, pero el punto es valioso en lo anímico. Haciendo una evaluación rápida, estamos contentos con el plantel: empatamos con el puntero, le ganamos al que está segundo y le igualamos al tercero. Estos márgenes nos dan motivación para seguir trabajando y pensar que podemos mejorar y seguir sumando más puntos“, expresó el conductor del la ”V" azulada.

El técnico aseguró además que el partido terminó jugándose como pretendían. “Entendíamos que Cerro Porteño es muy agresivo en los primeros 45 minutos, y en los 15 finales esa agresividad la va perdiendo. Por eso hicimos cinco cambios, ya que no teníamos una buena recuperación de los jugadores. Cambiamos medio equipo para intentar correr y sortear las dificultades que nos puso el rival, contrarrestar lo que estaban haciendo y también potenciar lo que nosotros podíamos hacer. Y creo que en el segundo tiempo se vio un mejor Ameliano, que estaba dominando el partido, porque se jugaba como nosotros estábamos pretendiendo”.

El “Botellón” expresó además que de concertar la primera chance que tuvieron, el curso del partido tomaría otro rumbo. “Los goles cambian los partidos. Por ejemplo, contra Guaraní tuvimos una eficacia tremenda; en las dos primeras llegadas habíamos conseguido los dos goles. En el partido con Cerro Porteño también tuvimos una llegada muy clara de Sarquis, quien no pudo concretar en gol ese buen centro de Fredy. Yo creería que eso pudo haber cambiado el partido. En el segundo tiempo, pese a que no pudimos rematar al arco, hemos creado buenas jugadas frente al pórtico azulgrana que no pudimos concretar."

Sobre lo que se viene, el estratega detalló que tiene pendiente una reunión con los directivos para planificar lo que se viene en el segundo semestre. “Tenemos una reunión pendiente que, por el trajín de los partidos, no hemos podido hacer aún con los directivos. Hay ofertas importantes por algunos jugadores que están haciendo una muy buena campaña en el semestre en Ameliano y tenemos que dilucidar todas esas cosas: conocer quiénes se quedan, quiénes se van y, de acuerdo con eso, intentar potenciar el equipo para el segundo semestre del torneo."

Con relación al cambio de último momento de Diego “Mudo” Valdez en reemplazo de Diego Barrero Lara, el entrenador aclaró. “Se le probó antes de hacer el calentamiento y resintió una pequeña lesión que estaba teniendo. Entonces lo evaluamos con él y preferimos no perderlo, porque la cancha estaba pesada y, si es que se lesionaba, iba a perder dos partidos, ya que está saliendo de una lesión y se encuentra en etapa de recuperación."