Humberto García cuestiona el trabajo arbitral

El conductor fue directo en su crítica al sistema de videoarbitraje. “Yo creo que el árbitro ha cobrado una falta, una pierna levantada, bien cobrada, una tarjeta amarilla para mí bien puesta. Y yo no entiendo lo que es el VAR, yo quiero que ustedes me ayuden. De lo que yo entiendo del VAR es que tienen que intervenir cuando el árbitro tiene una equivocación muy grosera. El árbitro ha cobrado una falta, sacó una tarjeta amarilla y el VAR no tendría por qué meterse”, expresó el estratega, visiblemente molesto por la intervención que cambió la decisión inicial del juez principal.

El técnico de la “V” azulada no se detuvo ahí y lanzó un dardo sobre la inconsistencia del VAR. “¿O si se va a meter, por qué no se metió en el empujón del jugador de Cerro Porteño a nuestro lateral? Y de esa consecuencia vino el gol, pero jamás vieron”, reclamó García, sugiriendo que hubo una omisión en una jugada previa al tanto azulgrana. Comparó la situación con un antecedente internacional: “En el Mundial también ocurrió la misma cosa, el árbitro ha cobrado penal a favor de Fluminense y se mete el VAR, yo no sé para qué se mete el VAR. El árbitro es el que tiene que cobrar y el VAR únicamente tiene que corregir un grosero error del árbitro, o si no vamos a matar el fútbol”.

Finalmente, el “Botellón” se refirió a las consecuencias de las decisiones arbitrales en su estrategia de partido. “También tuvimos que recurrir a los cambios, porque a muy temprano nos condicionó bastante. Le sacó tarjeta amarilla a Elías Sarquis, a Diego ‘Mudo’ Valdez, a Pablo Aranda; eran las mismas faltas que las otras. Estuvimos muy, pero muy condicionados, por eso tuvimos que hacer los cambios para que no nos echen más jugadores”, concluyó García, lamentando cómo las amonestaciones tempranas afectaron la planificación táctica de su equipo.