Sportivo Ameliano vs. Olimpia: solo quedan unas 250 entradas

Sportivo Ameliano recibirá nuevamente a uno de los grandes del fútbol paraguayo en el Ameliano Villeta. Esta vez, el rival es Olimpia. Para el encuentro por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, el club habilitó unas 5.500 entradas, mil más que las que estaban a disposición frente a Cerro Porteño por la segunda ronda.

Lea más: Héctor David Martínez: “Olimpia es un club que me convenció”

“Habilitamos más entradas, casi mil entradas más, habilitamos en el sector local y en las Graderías”, comentó Héctor Melgarejo al Cardinal Deportivo. El presidente de la V Azulada confirmó que cuatro días del choque, el domingo 27 de julio a las 15:30, solo quedan unas 250 boletas que corresponde al sector local. Desde hoy, la venta era exclusivamente on line.

La venta física agotó el 80% de las entradas

A diferencia del duelo contra el Ciclón, Ameliano habilitó la venta física de las localidades, que fueron agotadas en un 80% por hinchas de la zona de Villeta, Guarambaré, Ypané, entre otras. “No sé si marcó la diferencia, pero la gente de Villeta nos dijo que al poner la venta on line los pobladores de la zona no tuvieron tiempo”, mencionó el titular la 730 AM.