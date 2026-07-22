El motivo por el que Falabella no iría de Ameliano a San Lorenzo

Después del principio de acuerdo entre Sportivo Ameliano y San Lorenzo de Almagro para el traspaso del zaguero argentino Luca Andrea Falabella (27 años), una solicitud de la dirigencia de la V azulada cambió completamente en panorama.

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El presidente Héctor Melgarejo mencionó que hicieron una petición a San Lorenzo, no una contraoferta, ya que en materia de números, había un acuerdo.

El pedido de Ameliano es aparentemente contar con el concurso de Falabella las dos primeras fechas del campeonato Clausura, para luego incorporarse a la dirigencia del Ciclón, cuyas autoridades mencionaron que desean contar con el concurso del atleta de forma inmediata. De esta forma, la operación está caída.

El calendario albiazul marca el estreno en el torneo para el sábado contra Nacional, en La Fortaleza de Villeta, a las 18:30. El duelo de la segunda fecha será el martes 28 contra Rubio Ñu, en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 16:00.

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El torneo Clausura argentino se pone en marcha este jueves. San Lorenzo se estrenará el sábado frente a Lanús, de visitante, a las 21:30, por la Zona A.