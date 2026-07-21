Ameliano, con una transferencia en el horizonte para oxigenar su economía

El San Lorenzo de Almagro se encuentra tras los pasos del zaguero central argentino Luca Andrea Falabella, que llegó al Sportivo Ameliano en 2025, acumulando 41 partidos (un gol) con la V azulada.

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El defensor, de 27 años, se formó en Argentinos Juniors. Luego militó en Mitre de Santiago del Estero, Acassuso, Real Pilar, Midland y Almagro, desde donde vino a nuestro medio.

Los dirigentes albiazules se frotan las manos ante la eventual transferencia de Falabella porque la institución necesita ingresos para afrontar el tramo final de la temporada.

De confirmarse la ida de Luca Andrea, este sería la cuarta baja del plantel que dirige Roberto Nanni en este mercado invernal, después de Jorge Sanguina, Elvio Vera y Miguel Jacquet.

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En contrapartida, los que llegaron al club son: Marcelo Camargo, Luis Ortiz, Richar Torales y Édgar Páez.

El campeonato Apertura 2026 se pondrá en marcha el fin de semana. Ameliano enfrentará el sábado a Nacional, en La Fortaleza de Villeta, a las 18:30.