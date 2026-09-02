Ameliano incorpora a joven arquero encarnaceno

Con la cesión de Miguel Ángel Martínez a Guaraní, el Sportivo Ameliano debía cubrir el puesto de arquero para lo que resta la temporada.

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De esta manera llegó a La Paila (Virgen del Huerto), el espigado Engel Thiago Steffen Ayala, de 22 años y 2 metros de altura.

El golero venía actuando en Encarnación FC, en la División Intermedia, hasta que se le presentó la posibilidad de actuar en un club de la máxima categoría, que no la dudó en aceptar.

Engel Steffen es de la capital del Itapúa, nacido el 24 de enero de 2004. Su primer fichaje se dio el 6 de abril de 2017, por Los Labriegos de Encarnación.

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Al año siguiente, el golero dio el salto a la capital del país, para militar en las formativas de Guaraní. En 2022 se unió a Sol de América, en 2023 pasó al Sportivo Trinidense y el 2024 pasó a formar parte del plantel de Encarnación FC, con el que cumplió dos ciclos, ya que como la competencia de la Intermedia es relativamente corta, también tuvo la oportunidad de jugar en la Liga Encarnacena, en filas de Nacional FBC.

En la V azulada tiene como compañeros a los goleros Ángel Sánchez (25), titular para el entrenador Roberto Nanni, Edilson Salinas (24) y el experimentado Junior Balbuena (32).