Sportivo Ameliano vs. Olimpia: “Se juega en Villeta”

Sportivo Ameliano decidió jugar contra Olimpia en Villeta. “Decidimos mantener en Villeta el juego. Damos prioridad a lo deportivo. Se juega en Villeta”, anunció Héctor Melgarejo al Cardinal Deportivo. El presidente de la V Azulada, que empató 2-2 con Cerro Porteño, recibirá al puntero del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo en el Ameliano Villeta.

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Melgarejo señaló que el club rechazó una propuesta de vender el espectáculo. “Nosotros recibimos la propuesta, analizamos, pero le dimos prioridad a lo deportivo. Sabemos que en el Defensores no se puede porque juega Cerro. Hablaron de la posibilidad de comprar y lo que nos podría interesar al final de cuenta era el monto que nos iban a pagar”, explicó.

Melgarejo declinó de la oferta por la incertidumbre de la búsqueda de otro estadio para el encuentro. El plan era trasladar el cotejo al Defensores del Chaco, pero la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) había programado Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño en Sajonia para el domingo, pero a las 19:30.

Sportivo Ameliano vs. Olimpia: ¿Cuándo y a qué hora es el partido?

“Enviamos a la empresa encargada la venta de las entradas, estar tarde noche ya sale a la venta”, aseguró Héctor Melgarejo, quien adelantó que serán habilitadas 6.000 entradas para el duelo Sportivo Ameliano vs. Olimpia, el domingo 25 de octubre, a las 10:00, hora de Paraguay, en el estadio Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta.