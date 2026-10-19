Diego Gómez y el golazo de media cancha: “No sabía dónde celebrar”

Diego Gómez convirtió un golazo en el triunfo por goleada de Brighton sobre Crystal Palace por la séptima fecha de la Premier League. El futbolista paraguayo anotó el 2-0 parcial del 5-0 de las Gaviotas con un remate de ¡media cancha! El ex Libertad marcó desde 51,3 metros e ingresó al top 8 de las definiciones de larga distancia en el certamen inglés.

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Gómez fue elegido la figura de la victoria de los dirigidos por Fabian Hurzeler y en la entrevista con Sky Sports, habló del gol. “Antes de pasarme la pelota Oli (Olivier Boscagli) ya me imaginaba que el arquero iba a estar un poco adelantado”, expresó el volante, que sorprendió al portero Walter Benítez, quien estuvo en el radar de la selección de Paraguay.

Gómez, quien marcó por primera vez en la temporada 2026-2027, reveló que no sabía hacía dónde ir para celebrar el gol. “Por suerte se me dio el gol, estoy muy contento. No sabía dónde celebrar, dónde ir. Muy contento por la victoria y por este lindo gol”, finalizó el jugador de 23 años, que en el curso anterior había anotado 10 tantos.

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