Nicolás Campisi se despide del Sportivo Luqueño

Nicolás Campisi dio por terminada su etapa en el Sportivo Luqueño este martes. El arquero argentino colgó un mensajes en sus cuentas de redes sociales para despedirse de la afición auriazul.

“Todas las etapas tienen un principio y un fin. Hoy me toca a mí decir no un adiós, sino un hasta pronto Sportivo Luqueño”, señala el escrito del arquero que se lleva “hermosos recuerdos, grandes aprendizajes” y “personas maravillosas que he conocido”.

“Siempre estarán en mi corazón, luqueños”, sentencia. El contrato de Campisi terminaba a fin de año y su futuro estaría en el fútbol mexicano aunque también se lo vincula con Olimpia.