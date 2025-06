Sportivo Luqueño, con fichajes modestos

La directiva del Sportivo Luqueño parece no aprender de los errores. Necesita jugadores de jerarquía para levantar el promedio que pone en duda la continuidad en la máxima categoría del club popular.

Víctor Sebastián Quintana, volante de corte de 22 años, sería uno de los primeros fichajes para el plantel que comanda Julio César Cáceres.

El chico es de los registros del Olimpia, que al no tenerlo en cuenta fue cedido a Nacional, en el que tampoco trascendió. Este año apenas disputó ocho partidos con la casaca tricolor. Su marca en la Academia en 2024 fue de 23 presentaciones y una anotación.

El club popular de la Ciudad de la música, presidido por Hugo Daniel Rodríguez, hizo una “lacrimógena” despedida a Pablo César Aguilar (38), un referente del grupo. Sin embargo, el motivo de la salida nunca fue aclarado. La misma sería un desgaste de las relaciones con los propios miembros de la comisión.

Los hinchas esperan grandes fichajes y que los contratados lleguen al día 1 de las actividades y no en pleno desarrollo del torneo como ocurrió con el “Ropero” Federico Santander y Brahian Ayala, quienes no tuvieron un buen desempeño al no estar en la plenitud de sus medios físicos.

La probable contratación del mediocampista Sebastián Quintana, lejos de generar motivación y expectativas, parece causar un bajón, ya que por algo el volante no se asienta y el Sportivo no es precisamente un sitio en el que prime la tolerancia.