Sportivo Luqueño

Luqueño: Movidas en dos sectores

El entrenador del Sportivo Luqueño, Julio César Cáceres, mueve sus piezas en busca de un funcionamiento que permita el reencuentro con la victoria, luego de un empate y dos derrotas seguidas.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 17:38
Jonathan Vidal Ramos (18 años) y Rodrigo Alborno Ortega (32), futbolistas del Sportivo Luqueño.
Jonathan Vidal Ramos (18 años) y Rodrigo Alborno Ortega (32), futbolistas del Sportivo Luqueño.Gentileza

El Sportivo Luqueño lidiará el viernes con Libertad, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00, en el inicio de la rueda de las revanchas del Clausura 2025.

Lea más: Complicado presente auriazul

Los cambios se darían en dos sectores, defensa y mediocampo. En la última línea, perderían sus puestos los laterales que perdieron contra Guaraní, aunque la zona central sufre en las pelotas aéreas por su baja estatura.

Alberto Espínola está en recuperación. Si está entero, ingresaría por Santiago Ocampos. En la otra orilla, Rodrigo Alborno reemplazaría a Sebastián Maldonado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el medio aparecerían Ángel “Pirayú” Benítez y el chico Jonathan Ramos. Si se confirman sus ingresos, saldrían Fernando Benítez y Sergio “Chico” Díaz.

La escuadra base del Sportivo la conforman: Aguilar; Espínola, Villalba, Monzón y Alborno; Comas, Ángel Benítez, Quintana y Ramos; Pérez y Walter González.

Enlace copiado