Luqueño: Movidas en dos sectores

El Sportivo Luqueño lidiará el viernes con Libertad, en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00, en el inicio de la rueda de las revanchas del Clausura 2025.
Lea más: Complicado presente auriazul
Los cambios se darían en dos sectores, defensa y mediocampo. En la última línea, perderían sus puestos los laterales que perdieron contra Guaraní, aunque la zona central sufre en las pelotas aéreas por su baja estatura.
Alberto Espínola está en recuperación. Si está entero, ingresaría por Santiago Ocampos. En la otra orilla, Rodrigo Alborno reemplazaría a Sebastián Maldonado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En el medio aparecerían Ángel “Pirayú” Benítez y el chico Jonathan Ramos. Si se confirman sus ingresos, saldrían Fernando Benítez y Sergio “Chico” Díaz.
La escuadra base del Sportivo la conforman: Aguilar; Espínola, Villalba, Monzón y Alborno; Comas, Ángel Benítez, Quintana y Ramos; Pérez y Walter González.