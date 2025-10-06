Oficial: Lucas Barrios fue presentado en Sportivo Luqueño

Lucas Barrios es oficialmente entrenador de Sportivo Luqueño. El ex jugador, que días atrás había recibido la licencia de técnica, fue elegido por el Auriazul para reemplazar a Julio César Cáceres, quien fue destituido del cargo por la racha de 6 derrotas al hilo y 7 encuentros sin ganar. El estreno del ex jugador de la selección de Paraguay será el domingo 12 de octubre.

“Vamos por esos siete partidos que quedan y sacar a Luqueño de la situación en la que se encuentra”, expresó Barrios hoy en la presentación realizada en el Yacht y Golf Club Paraguayo. El club luqueño es la primera experiencia en la conducción técnica del nacido en San Fernando, Buenos Aires, que vistió la camiseta del Chanchón en las temporadas 2023 y 2024.

Luqueño, a 9 puntos de la Copa Sudamericana

Lucas Barrios asume un equipo que no triunfa desde el 16 de agosto, en el 1-0 ante Sportivo Ameliano. A causa de la seguidilla de juegos sin victorias, Sportivo Luqueño está décimo con 17 puntos en la tabla de posiciones, a 15 del líder Guaraní, y ocupa el undécimo lugar del acumulativo con 39 unidades, a 9 de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

⚽️🎙️Lucas Barrios - Nuevo DT del Sportivo #Luqueño:



🗣️ ''Sé que el club tiene como objetivo ser campeón y jugar copas internacionales, por eso estoy acá''.#CardinalDeportivo #730AM 📻🇵🇾 #ClausuraXABC



🚨 EN VIVO: https://t.co/8pjynWnZMv pic.twitter.com/ui106dk6Vv — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 6, 2025

Lucas Barrios: ¿Cuándo debutará en Luqueño?

El estreno de Lucas Barrios en Sportivo Luqueño será en la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Auriazul visitará a Nacional en el estadio Arsenio Erico de Asunción, el domingo 12 de octubre, a las 20:00. “Sé que el club tiene como objetivo ser campeón y jugar copas internacionales, por eso estoy acá”, puntualizó el nacionalizado paraguayo.

