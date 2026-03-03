Pedro Sarabia en reemplazo de Barrios en el Sportivo Luqueño

El mundialista Lucas Barrios inició su carrera como entrenador en el Sportivo Luqueño. El 6 de octubre de 2025 fue oficializado en reemplazo de Julio César Cáceres.

Los auriazules disputaron 15 partidos bajo la orientación de Lucas, con un balance de 5 victorias, 3 empates y 7 caídas.

El reestreno de Sarabia en la banca luqueña será el sábado, en el duelo contra Libertad, a desarrollarse en La Huerta, a las 20:30. En su primera etapa como conductor auriazul. Entre octubre de 2018 y febrero de 2019 tuvo 13 partidos, con un registro de 4 triunfos, 3 igualdades y 6 derrotas.

El Sportivo se encuentra al borde de la zona de descenso, solo tres puntos por delante de Ameliano, que está en la línea de descenso con San Lorenzo.