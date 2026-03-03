Sportivo Luqueño
Pedro Sarabia en reemplazo de Barrios en el Sportivo Luqueño

Lucas Barrios (41 años) dio un paso al costado en el Sportivo Luqueño. Lo reemplaza, Pedro Alcides Sarabia (50).
El ciclo de Lucas Ramón Barrios en el Sportivo Luqueño llegó a su fin. Después de la derrota del domingo contra Rubio Ñu por 1-0, en Capiatá, el profesional presentó su renuncia, la cual fue aceptada. Su reemplazante es Pedro Alcides Sarabia, quien ya estuvo en la institución.

Por ABC Color

El mundialista Lucas Barrios inició su carrera como entrenador en el Sportivo Luqueño. El 6 de octubre de 2025 fue oficializado en reemplazo de Julio César Cáceres.

Los auriazules disputaron 15 partidos bajo la orientación de Lucas, con un balance de 5 victorias, 3 empates y 7 caídas.

El reestreno de Sarabia en la banca luqueña será el sábado, en el duelo contra Libertad, a desarrollarse en La Huerta, a las 20:30. En su primera etapa como conductor auriazul. Entre octubre de 2018 y febrero de 2019 tuvo 13 partidos, con un registro de 4 triunfos, 3 igualdades y 6 derrotas.

El Sportivo se encuentra al borde de la zona de descenso, solo tres puntos por delante de Ameliano, que está en la línea de descenso con San Lorenzo.