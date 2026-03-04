Sportivo Luqueño presentó oficialmente a Pedro Sarabia

Sportivo Luqueño tiene nuevo entrenador: Pedro Alcides Sarabia. El técnico paraguayo fue presentado hoy en las redes sociales y en una conferencia de prensa en la Sede Social de Jubilados Bancarios. El paraguayo de 50 años, que en 2025 condujo a Nacional, reemplaza a Lucas Barrios, quien renunció al cargo luego de la derrota 1-0 ante Rubio Ñu en el Erico Galeano de Capiatá.

“El profesor Pedro Alcides Sarabia asume como nuevo director técnico del plantel principal del Sportivo Luqueño, iniciando una etapa cargada de ilusión, compromiso y grandes desafíos. Confiamos en su liderazgo y experiencia para conducir al auriazul hacia los objetivos trazados ¡Muchos éxitos en este nuevo ciclo!”, publicó el club luqueño en X.

La presentación de Pedro Sarabia

Segundo ciclo de Pedro Sarabia en Luqueño

Pedro Sarabia dirige por segunda vez a Sportivo Luqueño después de un primer ciclo en 2018-2019. Esta vez, reemplaza a Lucas Barrios en la semana previa a la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. La asunción del experimentado estratega es con el Auriazul en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos, a 10 unidades del líder Olimpia.