Rodrigo López, con pesada carga en Luqueño

El uruguayo Rodrigo López, nuevo conductor técnico del Sportivo Luqueño, señaló que sus experiencias anteriores se dieron en situaciones similares, con el riesgo del descenso.

Lea más: Las sensaciones de Rodrigo López

“Estamos convencidos de que se puede revertir esta situación”, señaló en su presentación de este martes, en alusión a la incómoda zona roja del promedio en la que están los auriazules.

La institución atraviesa por una profunda crisis, que repercute en lo deportivo. Para tener autoridad y exigir, la dirigencia debe ponerse al día en términos económicos con sus empleados, algo que no ocurre, además de brindar al plantel sitios decentes de entrenamiento, que tampoco se da.

López es el tercer técnico del Sportivo en el año, en pleno marzo. Pasaron Lucas Barrios y Pedro Sarabia, quienes no pudieron hacer mucho debido a las precariedades y la amenaza de las barras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luqueño jugará el sábado con Nacional, en La Visera, a las 18:30.