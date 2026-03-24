Rodrigo López: “Convencidos de que se puede revertir la situación”

Hernán Rodrigo López regresó a Sportivo Luqueño. El entrenador tendrá un segundo ciclo en el Auriazul en reemplazo de Pedro Sarabia, quien renunció al cargo luego de la derrota 2-0 contra 2 de Mayo y después de haber dirigido solo 4 encuentros. El estreno del charrúa, que tuvo una primera etapa en el 2020, debutará el viernes contra Nacional en Barrio Obrero.

“La casa la conozco, es la tercera vez que llego al club, la segunda como director técnico”, expresó López en la conferencia de presentación ante los medios en la secretaría del club en el estadio Feliciano Cáceres de la ciudad de Luque. En la víspera, el DT de 48 años, que vistió la camiseta del Chanchón en 2013, fue anunciado oficialmente en las redes sociales de la institución.

Sportivo Luqueño, en zona de descenso

La vuelta de Rodrigo López es con Sportivo Luqueño en zona de descenso a la División Intermedia. “El fierro caliente que mencionas pasa en la mayoría de los clubes y pasa en los momentos futbolísticos de los equipos”, expresó el charrúa. “Creo mucho en la energía de que se podemos logar los objetivos que se propusieron a principios de año”, añadió el profesional.

“Convencidos de que se puede revertir”

“Estamos en condiciones de empezar a trabajar. Tenemos en vista el partido del viernes, del martes, tres fechas que son muy importantes para nosotros en tratar de conseguir los resultados”, continuó Rodrigo López, quien a pesar del mal momento de Sportivo Luqueño, dejó en claro que “estamos convencidos de que se puede revertir esta situación que imaginamos será de corto plazo”.