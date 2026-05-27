Sportivo Luqueño realiza en gestiones por un campeón

La dirigencia del Sportivo Luqueño, encabezada por Hugo Daniel Rodríguez, y el cuerpo técnico, comandado por Hernán Rodrigo López, mantienen contactos permanentes para el armado del plantel para el segundo semestre.

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Si bien todo se maneja con hermetismo, hasta aquí surgió la información que el club popular auriazul gestiona con Olimpia el préstamo del delantero Tiago Isaías Caballero Fleytas, de 21 años, que llegó en 2025 al Decano después de militar en Nacional.

Tiago, natural de la ciudad de Luque (barrio La Encarnación), lleva 15 partidos y un gol con la casaca franjeada. Su ida a Luqueño sería para ganar minutos mediante la continuidad, que no la tuvo en el más ganador de nuestro fútbol.

Para potenciar su grupo, el Sportivo necesita liberar cupos. Las primeras salidas prácticamente confirmadas son Paul Riveros, Alan Pereira y Álvaro Martínez. Existen conversaciones con otros atletas que no figuran en los planes, pero que aún tienen contrato vigente y que deberán dar su visto bueno para la concreción de la salida. El deseo de las autoridades es evitar las demandas, que tanto daño causaron a la institución a lo largo de los años.

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El torneo Clausura se iniciará el viernes 24 de julio. El debut de Luqueño será contra Guaraní, de visitante.